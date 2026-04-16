Sức sống cơ sở

Chuyển động xã phường

Xây dựng “lá chắn” trong từng khu dân cư để phòng chống ma túy

SGGPO

Phường Bình Hòa xác định công tác phòng, chống ma túy phải triển khai từ “gốc”, kết hợp chặt chẽ giữa phòng ngừa và đấu tranh, gắn với mục tiêu “3 giảm, 5 tăng”, đồng thời chú trọng quản lý, hỗ trợ người sau cai nghiện tái hòa nhập cộng đồng.

Chiều 16-4, phường Bình Hòa tổ chức hội nghị nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tội phạm và tệ nạn ma túy, phấn đấu xây dựng phường không ma túy vào năm 2030.

Từ thực tiễn, ông Nguyễn Thanh Tâm, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Bình Hòa cho rằng, chỉ cần một người nghiện trong gia đình hay khu trọ cũng đủ khiến cuộc sống cộng đồng dân cư xáo trộn, tiềm ẩn nhiều nguy cơ.

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Bình Hòa chỉ đạo "đi từng ngõ, gõ từng nhà, ra từng đối tượng" ma túy

Với đặc thù là địa bàn đông dân, khoảng 130.000 người, trong đó tỷ lệ tạm trú chiếm đến 80%, cùng vị trí “cửa ngõ” giáp ranh nhiều khu vực phức tạp, công tác phòng, chống ma túy tại Bình Hòa đối mặt không ít khó khăn. Do đó, nhiệm vụ này không chỉ của riêng lực lượng công an mà cần sự chung tay của cả hệ thống chính trị và người dân.

Phường Bình Hòa tổ chức ký cam kết, chung tay xây dựng phường không ma túy

Trung tá Trần Minh Tuấn, Trưởng Công an phường, chia sẻ cách nhận diện tội phạm ma túy hiện nay cùng những giải pháp phòng ngừa, đấu tranh vi phạm pháp luật về ma túy. Nhiều đối tượng lợi dụng phòng trọ để tàng trữ, mua bán, sử dụng trái phép chất ma túy. Vì vậy, việc nhận diện đúng tình hình, phân loại khu vực theo mức độ nguy cơ để có biện pháp quản lý, đấu tranh phù hợp là hết sức quan trọng.

Trong năm 2026, phường Bình Hòa phấn đấu có 30% khu phố đạt tiêu chí không ma túy, gồm các khu phố Bình Đức 1, Bình Đức 2, khu phố Trung và khu phố Đông. Đồng thời, đảm bảo 100% cơ sở giáo dục, y tế, cơ quan, doanh nghiệp trên địa bàn không có tệ nạn ma túy.

TÂM TRANG

Từ khóa

Bình Hòa Chiều 16-4 Bình Đức 1 Bình Đức 2 Nguyễn Thanh Tâm Người nghiện Tệ nạn Trần Minh Tuấn Ma túy Khu dân cư xây dựng phường không ma túy lộ trình theo năm Nghị quyết số 07

Tin cùng chuyên mục

中文版 中文版 SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Thể Thao SGGP Thể Thao English Edition English Edition SGGP Epaper SGGP Epaper

© Bản quyền Báo SÀI GÒN GIẢI PHÓNG.

Giấy phép hoạt động Báo in và Báo Điện tử số 305/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 28-8-2023.

Quyền Tổng Biên tập: Nguyễn Khắc Văn

Phó Tổng Biên tập : Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Văn Trường, Bùi Thị Hồng Sương, Trương Đức Nghĩa, Lê Minh Tùng

Phó Tổng Thư ký tòa soạn: Nguyễn Chiến Dũng

Tòa soạn : 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bàn Cờ, TP.HCM

Điện thoại Báo SGGP: (028) 3.9294.091, 3.9294.092, 3.9294.093, 3.9294.097, 3.9294.098

Điện thoại Tòa soạn Báo Điện tử: 08 65 11 22 55

Liên hệ quảng cáo :

08 65 11 22 55 sggponline@sggp.org.vn