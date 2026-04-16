Xây dựng “lá chắn” trong từng khu dân cư để phòng chống ma túy

Phường Bình Hòa xác định công tác phòng, chống ma túy phải triển khai từ “gốc”, kết hợp chặt chẽ giữa phòng ngừa và đấu tranh, gắn với mục tiêu “3 giảm, 5 tăng”, đồng thời chú trọng quản lý, hỗ trợ người sau cai nghiện tái hòa nhập cộng đồng.

Chiều 16-4, phường Bình Hòa tổ chức hội nghị nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tội phạm và tệ nạn ma túy, phấn đấu xây dựng phường không ma túy vào năm 2030.

Từ thực tiễn, ông Nguyễn Thanh Tâm, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Bình Hòa cho rằng, chỉ cần một người nghiện trong gia đình hay khu trọ cũng đủ khiến cuộc sống cộng đồng dân cư xáo trộn, tiềm ẩn nhiều nguy cơ.

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Bình Hòa chỉ đạo "đi từng ngõ, gõ từng nhà, ra từng đối tượng" ma túy

Với đặc thù là địa bàn đông dân, khoảng 130.000 người, trong đó tỷ lệ tạm trú chiếm đến 80%, cùng vị trí “cửa ngõ” giáp ranh nhiều khu vực phức tạp, công tác phòng, chống ma túy tại Bình Hòa đối mặt không ít khó khăn. Do đó, nhiệm vụ này không chỉ của riêng lực lượng công an mà cần sự chung tay của cả hệ thống chính trị và người dân.

Phường Bình Hòa tổ chức ký cam kết, chung tay xây dựng phường không ma túy



Trung tá Trần Minh Tuấn, Trưởng Công an phường, chia sẻ cách nhận diện tội phạm ma túy hiện nay cùng những giải pháp phòng ngừa, đấu tranh vi phạm pháp luật về ma túy. Nhiều đối tượng lợi dụng phòng trọ để tàng trữ, mua bán, sử dụng trái phép chất ma túy. Vì vậy, việc nhận diện đúng tình hình, phân loại khu vực theo mức độ nguy cơ để có biện pháp quản lý, đấu tranh phù hợp là hết sức quan trọng.

Trong năm 2026, phường Bình Hòa phấn đấu có 30% khu phố đạt tiêu chí không ma túy, gồm các khu phố Bình Đức 1, Bình Đức 2, khu phố Trung và khu phố Đông. Đồng thời, đảm bảo 100% cơ sở giáo dục, y tế, cơ quan, doanh nghiệp trên địa bàn không có tệ nạn ma túy.

TÂM TRANG