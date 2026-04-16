Khu vui chơi Thỏ Trắng (phường Tam Thắng) bị yêu cầu ngưng hoạt động từ ngày 16-4

Hoạt động trái phép khi chưa đủ các điều kiện theo quy định của pháp luật, Khu vui chơi Thỏ Trắng buộc phải ngừng hoạt động tất cả các trò chơi từ ngày 16-4.

Ngày 16-4, UBND phường Tam Thắng (TPHCM) tổ chức cuộc họp kiểm tra, rà soát hồ sơ pháp lý liên quan đến việc kinh doanh, hoạt động tại Khu vui chơi Thỏ Trắng (số 177 đường Thùy Vân, phường Tam Thắng).

Theo Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị phường Tam Thắng, năm 2016, Công ty Cổ phần Đầu tư giải trí Thỏ Trắng (Công ty Thỏ Trắng) hợp tác đầu tư và đưa vào hoạt động Khu vui chơi Thỏ Trắng tại khu đất Quảng trường TP Vũng Tàu (trước đây), nay là khu vực Tháp Tam Thắng (TPHCM).

Phó Chủ tịch UBND phường Hà Hữu Dũng chủ trì cuộc họp

Ngày 27-3-2025, Công ty Thỏ Trắng có văn bản gửi UBND TP Vũng Tàu xin thay đổi địa điểm kinh doanh. Sau đó, UBND TP Vũng Tàu có văn bản về việc giải quyết kiến nghị, trong đó nêu đề xuất UBND tỉnh xem xét chấp thuận cho Công ty Thỏ Trắng di dời, lắp đặt các thiết bị trò chơi.

Ngày 20-5-2025, UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ban hành văn bản về việc giải quyết các kiến nghị của Công ty Thỏ Trắng. Trong đó, có nội dung thống nhất di dời khu vui chơi giải trí hiện hữu của công ty đến vị trí mới. Đồng thời, chấp thuận quy mô các hạng mục công trình khu vui chơi giải trí dự kiến di dời sang khu đất mới, như kiến nghị của UBND TP Vũng Tàu và Sở Xây dựng Bà Rịa - Vũng Tàu.

Ngày 22-5-2025, UBND TP Vũng Tàu có văn bản hướng dẫn Công ty Thỏ Trắng lập hồ sơ thiết kế các hạng mục công trình nhằm xác định cụ thể quy mô công trình; thực hiện thủ tục, thành phần hồ sơ về đầu tư xây dựng, trong đó có hạng mục cấp giấy phép xây dựng. Tuy nhiên, Công ty không thực hiện việc nộp hồ sơ đề nghị cấp phép theo quy định đã được hướng dẫn.

Dù chưa được cấp giấy phép hoạt động nhưng tháng 6-2025, Công ty Thỏ Trắng đã di dời địa điểm và lắp dựng các trò chơi giải trí tại số 177, đường Thùy Vân (phường Tam Thắng) và đưa vào kinh doanh từ tháng 7-2025 cho đến nay.

Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị phường Tam Thắng cho biết thêm, hiện Công ty Thỏ Trắng mới cung cấp được hồ sơ kiểm định đạt yêu cầu đối với các trò chơi. Tuy nhiên, đơn vị chưa cung cấp được các hồ sơ liên quan đến việc lắp dựng các công trình như: quán ăn, kisos cho thuê, giấy phép xây dựng hoặc giấy phép xây dựng có thời hạn...

Tại cuộc họp, đại diện các phòng chuyên môn của phường cho rằng, Công ty Thỏ Trắng đang hoạt động trái phép, chưa đủ các điều kiện theo quy định của pháp luật. Đồng thời, đề nghị tạm ngưng hoạt động kinh doanh của Khu vui chơi Thỏ Trắng.

Phát biểu tại cuộc họp, Phó Chủ tịch UBND phường Tam Thắng Hà Hữu Dũng khẳng định, phường luôn tạo điều kiện thuận lợi, hỗ trợ cho doanh nghiệp kinh doanh trên địa bàn. Tuy nhiên, công ty phải chấp hành nghiêm túc các quy định của pháp luật. Ngày 25-12-2025, UBND phường Tam Thắng từng làm việc với Công ty Thỏ Trắng và đã hướng dẫn đơn vị thực hiện các thủ tục đề nghị cấp giấy phép xây dựng. Song, đến nay, doanh nghiệp vẫn chưa chấp hành.

Vì vậy, UBND phường Tam Thắng yêu cầu Công ty Thỏ Trắng ngừng hoạt động tất cả các trò chơi tại khu vui chơi từ ngày 16-4, cho đến khi đáp ứng đủ các điều kiện mới được hoạt động trở lại. Đơn vị phải tự giác tháo dỡ các kios, quán ăn không đúng quy định.

Đồng chí Hà Hữu Dũng giao các phòng chức năng của phường hướng dẫn Công ty Thỏ Trắng thực hiện các thủ tục liên quan, đảm bảo đủ điều kiện theo quy định của pháp luật.

HOÀNG HƯỜNG - KHÁNH CHI