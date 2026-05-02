Xã Tân Nhựt bóc gỡ hơn 300 quảng cáo sai quy định

Hơn 300 sản phẩm quảng cáo, tờ rơi, sticker dán trái phép tại các trụ điện, cột đèn, tường rào… đã được phát hiện và bóc gỡ.

Sáng 2-5, Công an xã Tân Nhựt (TPHCM) phối hợp Đoàn Thanh niên xã tổ chức ra quân cao điểm bóc gỡ, xử lý các sản phẩm quảng cáo sai quy định trên địa bàn.

Lễ ra quân

Trong đợt ra quân, lực lượng chức năng đã phát hiện và tháo gỡ hơn 300 sản phẩm quảng cáo, tờ rơi, sticker dán trái phép tại các trụ điện, cột đèn, tường rào… Đồng thời, các trường hợp vi phạm được xử lý nghiêm theo quy định, góp phần răn đe và phòng ngừa chung.

Hoạt động không chỉ nhằm chấn chỉnh tình trạng quảng cáo sai quy định mà còn góp phần chỉnh trang đô thị, cải thiện mỹ quan, tạo diện mạo xanh – sạch – đẹp cho các tuyến đường, khu dân cư trên địa bàn.

Tháo gỡ quảng cáo sai quy định

Chính quyền địa phương kêu gọi người dân nâng cao ý thức, không thực hiện và không tiếp tay cho quảng cáo trái phép; chủ động tháo gỡ khi phát hiện, chung tay xây dựng môi trường sống văn minh, an toàn.

ĐÌNH DƯ