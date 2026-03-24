Xã Vĩnh Lộc: Đẩy nhanh tiến độ thực hiện 15 dự án có tổng mức đầu tư khoảng 574 tỷ đồng

Sáng 24-3, UBND xã Vĩnh Lộc (TPHCM) công bố quyết định thành lập Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng và trao quyết định cán bộ. Đây là bước đi quan trọng nhằm kiện toàn bộ máy ở cơ sở, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Theo Quyết định thành lập, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng xã Vĩnh Lộc là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc UBND xã. Ông Nguyễn Hữu Trí - nguyên Phó Giám đốc Ban Bồi thường, giải phóng mặt bằng huyện Bình Chánh trước sáp nhập được bổ nhiệm giữ chức Giám đốc trong thời hạn 5 năm.

Ông Huỳnh Cao Cường, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND và bà Nguyễn Thị Thảo, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Vĩnh Lộc trao Quyết định thành lập Ban Quản lý dự án và quyết định bổ nhiệm cán bộ

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng xã Vĩnh Lộc là đơn vị sự nghiệp công lập được giao thực hiện vai trò chủ đầu tư hoặc đại diện chủ đầu tư đối với các dự án xây dựng; tổ chức quản lý các dự án sử dụng vốn đầu tư công, vốn nhà nước ngoài đầu tư công và các nguồn vốn hợp pháp khác. Đồng thời, đảm nhiệm công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, giải phóng mặt bằng, phát triển quỹ đất; quản lý, vận hành, bảo trì một số công trình hạ tầng kỹ thuật sau đầu tư và cung cấp các dịch vụ sự nghiệp công theo quy định.

Bà Nguyễn Thị Thảo, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Vĩnh Lộc, phát biểu chỉ đạo

Phát biểu chỉ đạo tại lễ công bố, bà Nguyễn Thị Thảo, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Vĩnh Lộc nhấn mạnh, việc thành lập Ban Quản lý dự án là yêu cầu cấp thiết nhằm đẩy nhanh tiến độ các dự án, nhất là trong bối cảnh HĐND thành phố đã thông qua kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026–2031 của xã với 25 công trình thuộc các lĩnh vực giáo dục, văn hóa – xã hội, giao thông và thủy lợi. Hiện xã đã có 15 dự án được phê duyệt chủ trương đầu tư, với tổng mức khoảng 574 tỷ đồng.

Ông Nguyễn Hữu Trí phát biểu nhận nhiệm vụ

Phát biểu nhận nhiệm vụ, ông Nguyễn Hữu Trí cam kết cùng tập thể Ban nhanh chóng ổn định tổ chức, phát huy tinh thần đoàn kết, tham mưu triển khai các dự án đúng tiến độ, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội địa phương và hoàn thành chỉ tiêu giải ngân vốn đầu tư công được giao.

