Xác minh 2 trường hợp rao bán súng hơi trên Facebook

Ngày 21-10, thông tin từ Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Công an TP Cần Thơ) cho biết, vừa đấu tranh phát hiện 2 trường hợp rao bán súng hơi, linh kiện súng hơi, dao tự chế… trên mạng xã hội Facebook.

Thông tin, hình ảnh súng hơi được các đối tượng rao bán trên Facebook. Ảnh: CÔNG AN TP CẦN THƠ

Trước đó, vào cuối tháng 8-2025, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an TP Cần Thơ phát hiện tài khoản Facebook có tên “Đông Tà” đăng tải thông tin, hình ảnh nghi liên quan đến súng hơi, các linh kiện súng hơi lên trang cá nhân. Ngoài ra, tài khoản trên còn đăng tải hình ảnh phụ kiện súng hơi vào các nhóm Facebook với nội dung rao bán, mời chào các thành viên nhóm.

Sau đó, lực lượng chức năng Công an TP Cần Thơ đã nhanh chóng xác minh, làm rõ chủ tài khoản trên là N.T.P. (sinh năm 1995, trú tại xã Mỹ Phước, TP Cần Thơ) và đã triệu tập đối tượng lên làm việc.

Quá trình đấu tranh, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao đã phát hiện, thu giữ một số công cụ, đồ vật bằng kim loại nghi là súng, linh kiện lắp ráp súng hơi, dao tự chế được P. cất giấu tại vườn sau nhà.

Một số tang vật được lực lượng Công an TP Cần Thơ phát hiện, thu giữ. Ảnh: CÔNG AN TP CẦN THƠ

Tiếp tục mở rộng đấu tranh, khoảng cuối tháng 9-2025, lực lượng chức năng đã phát hiện tài khoản Facebook cá nhân tên “Đ.T.Đ.T.” của T.Q.C. (ngụ xã Thới Lai, TP Cần Thơ) đăng trên các hội nhóm kín với nội dung, hình ảnh mời chào bán vật nghi giống súng.

Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao đã phối hợp Công an xã Thới Lai triệu tập, làm việc với chủ tài khoản Facebook trên và thu giữ một số đồ vật kim loại nghi là súng hơi và linh kiện lắp ráp súng hơi.

Vụ việc trên đang được các cơ quan chức năng tiến hành xác minh để xử lý theo quy định của pháp luật.

Tin liên quan Triệt phá đường dây chế tạo, tàng trữ, mua bán vũ khí quân dụng

TUẤN QUANG