Triệt phá đường dây chế tạo, tàng trữ, mua bán vũ khí quân dụng

Chuyên án do Thứ trưởng Bộ Công an Nguyễn Văn Long chỉ đạo. Theo đó, Cục Cảnh sát hình sự phối hợp với các đơn vị của Bộ Công an, phòng cảnh sát hình sự công an các tỉnh Lai Châu, Hà Tĩnh, Bắc Ninh và Hải Phòng, huy động gần 200 cán bộ, chiến sĩ để triệt phá đường dây này.

Theo Bộ Công an, đây là đường dây chế tạo, mua bán, tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng với quy mô lớn do Ngô Quang Vỹ (sinh năm 1992, trú tại thôn Ngọc Khám, xã Lâm Thao, tỉnh Bắc Ninh) cầm đầu. Đối tượng Vỹ câu kết với các đối tượng ở nhiều địa phương và lợi dụng không gian mạng, dịch vụ trung gian vận chuyển, dịch vụ vận tải để mua bán, chế tạo, tàng trữ các loại súng PCP, linh kiện và đạn của các loại súng.

Nhóm đối tượng đã hoạt động trong thời gian dài, thủ đoạn tinh vi, mức độ câu kết phức tạp. Để phá đường dây này, lực lượng công an đã theo dõi, trinh sát hơn 1 năm qua dưới sự chỉ đạo của Thượng tướng Nguyễn Văn Long.

Tang vật vụ án

Thông tin ban đầu từ Cục Cảnh sát hình sự cho biết, lực lượng chức năng đã thu giữ được 58 khẩu súng các loại (53 khẩu súng PCP, 2 súng bắn đạn ghém, 1 súng bắn đạn ria), khoảng 130.000 viên đạn chì, cùng với hàng ngàn chi tiết, linh kiện, cụm linh kiện cơ bản của súng và 1 máy tiện cơ khí, 2 máy ép thủy lực, 3 máy nén hơi, 1 máy mài, 1 máy cắt sắt, 1 máy khoan bàn, 1 máy khoan cầm tay và nhiều máy móc gia công các chi tiết nhỏ, các công cụ, đồ vật, sổ sách, thiết bị điện tử dùng để phục vụ cho hoạt động mua bán, chế tạo các loại vũ khí này…

Qua đấu tranh khai thác, Ngô Quang Vỹ và đồng bọn đã khai nhận, do lợi nhuận rất lớn từ hoạt động mua bán vũ khí, từ năm 2019, với sở thích mua các loại súng hơi để săn bắn, Vỹ chuyển qua mua các loại súng hơi, đạn chì, các linh kiện từ các đối tượng trên mạng... để chế tạo, lắp ráp, gia công, hoán cải các linh kiện của các loại súng, sau đó bán kiếm lời.

Đối tượng Ngô Quang Vỹ tại cơ quan công an

Xác minh sơ bộ, số tiền để mua và bán các loại súng, linh kiện trên của đối tượng Ngô Quang Vỹ lên đến hàng chục tỷ đồng. Trong đó, chỉ tính riêng đầu năm 2025, các đối tượng đã giao dịch, mua bán với 3.500 lượt đơn hàng cho các đối tượng ở khắp các tỉnh thành, đặc biệt trong số đó có nhiều đối tượng tại các khu vực miền núi, có thói quen sử dụng các loại súng nén hơi, nén khí này để săn bắn.

Cục Cảnh sát hình sự cho hay, đây là đường dây mua bán vũ khí quân dụng với quy mô lớn, mức độ câu kết hoạt động của tội phạm rất phức tạp, hành vi của các đối tượng có dấu hiệu của tội chế tạo, mua bán, tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra - Bộ Công an đang tập trung đấu tranh, khai thác đối với các đối tượng để củng cố tài liệu chứng cứ; đồng thời truy xét mở rộng, làm rõ hành vi phạm tội của các đối tượng khác có liên quan.

ĐỖ TRUNG