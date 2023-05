Xây dựng “Cổng trường an toàn giao thông” tại quận Phú Nhuận

Ngày 15-5, tại Trường THPT Phú Nhuận, Công an quận Phú Nhuận tổ chức lễ ký kết chương trình phối hợp thực hiện mô hình “Cổng trường an toàn giao thông” năm 2023 với các Trường: THPT Phú Nhuận, THPT Hàn Thuyên, THCS-THPT Quang Trung - Nguyễn Huệ.

Tại chương trình, các đơn vị ký kết phối hợp thực hiện các nội dung liên quan an toàn giao thông như: tuyên truyền Luật Giao thông đường bộ cho giáo viên, công nhân viên, phụ huynh, học sinh và hướng dẫn ký cam kết chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về an toàn giao thông,…

Hoạt động ký kết nhằm nâng cao nhận thức, xây dựng lối sống có văn hóa, ý thức khi tham gia giao thông, nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu nhà trường… trong bảo đảm trật tự an toàn giao thông. Đồng thời, qua đó hạn chế tối đa tai nạn đối với các cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh.

Theo Thiếu tá Võ Ngọc Yên, Trưởng Đội CSGT - trật tự Công an quận Phú Nhuận, việc ký kết phối hợp thực hiện mô hình “Cổng trường an toàn giao thông” là hoạt động thiết thực nhằm thực hiện chương trình phối hợp giữa Bộ Công an và Bộ Giáo dục và Đào tạo trong tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục giai đoạn 2022-2025 và kế hoạch tuyên truyền, phố biến, giáo dục pháp luật, vận động quần chúng nhân dân tham gia đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn quận Phú Nhuận.

Ngay sau lễ ký kết, Công an quận Phú Nhuận sẽ tham mưu cho chính quyền địa phương triển khai các quyết định, quy chế phối hợp trong việc thực hiện an toàn, đảm bảo trật tự an toàn giao thông.

Phó Chủ tịch UBND quận Phú Nhuận Trần Quang Sang, cho biết, hầu hết các trường trên địa bàn quận Phú Nhuận có cổng nằm trên các trục đường huyết mạch, mật độ phương tiện lưu thông đông. Vì vậy việc bảo đảm trật tự an toàn giao thông khu vực cổng trường là hết sức quan trọng. Thực tế vẫn còn tình trạng phụ huynh đưa rước học sinh, buôn bán hàng rong gây trở ngại cho việc lưu thông. Do đó, theo ông Sang việc xây dựng và phát triển mô hình “Cổng trường an toàn giao thông” là hết sức cần thiết.

Thông tin của Công an quận Phú Nhuận, từ đầu năm đến nay, trên địa bàn quận Phú Nhuận đã xảy ra 64 vụ tai nạn liên quan đến học sinh.