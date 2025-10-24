Xây dựng đô thị giàu đẹp từ những mô hình xanh trong dân

Trong nhiệm kỳ qua, các phong trào thi đua, các cuộc vận động do Ủy ban Mặt trận và các tổ chức thành viên phát động đã có bước phát triển mới, hướng về khu dân cư với nhiều cách làm sáng tạo. Nhiều mô hình được xây dựng có hiệu quả, huy động tiềm năng, sức sáng tạo, tinh thần làm chủ tự nguyện tham gia của các các tầng lớp nhân dân.

Quang cảnh Đại hội đại biểu MTTQ phường Phú An

Trong 5 năm qua, MTTQ phường và Ban Công tác Mặt trận khu phố đã đăng ký quản lý 20 tuyến đường, tuyến hẻm văn minh, xanh - sạch- đẹp.

Các đại biểu tham dự đại hội

Một trong những mô hình hiệu quả trong xây dựng đô thị văn minh mà MTTQ phường đã thực hiện đó là xây dựng như Mô hình “Tuyến đường của sự chung sức chung lòng” được thực hiện vào năm 2023 đến nay.

MTTQ Việt Nam TPHCM trao hỗ trợ hoạt động an sinh xã hội cho phường Phú An

Đại hội cũng đề ra 6 nhiệm vụ trọng tâm trong nhiệm kỳ mới. Trong đó chú trọng đến công tác tuyên truyền, vận động, tập hợp các tầng lớp nhân dân, tăng cường đồng thuận xã hội, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Động viên các tầng lớp nhân dân tích cực thi đua, đổi mới, sáng tạo, tham gia phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Phát huy vai trò làm chủ, tinh thần tự quản của nhân dân, xây dựng khu dân cư đoàn kết, ấm no, hạnh phúc.

101 đại biểu tham dự Đại hội MTTQ phường Phú An

Đại hội đã hiệp thương Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Phú An nhiệm kỳ 2025 2030 với 55 ủy viên. Đồng chí Nguyễn Thị Hà giữ chức Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Phú An.

Các đại biểu tham gia ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do cơn bão số 10

Phát biểu tại đại hội, đồng chí Bùi Thanh Nhân, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM, Chủ tịch LĐLĐ TPHCM, đề nghị cán bộ làm công tác MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội cần phải trau dồi, nâng cao công nghệ, học tập cách làm hay của các địa phương khác. Để nâng cao hiệu quả công tác, cần trau dồi kỹ năng công nghệ, chú trọng ứng dụng số và chuyển đổi số một cách đồng bộ trong hoạt động, bao gồm việc vừa đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, vừa áp dụng công nghệ số vào công tác.

Đồng chí Bùi Thanh Nhân phát biểu tại hội nghị

Điều này đòi hỏi phải thay đổi tư duy, trau dồi kiến thức và kỹ năng để thích nghi với yêu cầu, nhiệm vụ mới. Từng tổ chức thành viên phải phát huy sự chủ động, phối hợp nhịp nhàng theo quy chế chung. Tất cả các hoạt động phải có chiều sâu, hiệu quả, mang đến sự hài lòng cho nhân dân, hội viên, đoàn viên.

Phường Phú An rộng gần 37 km2 và hơn 53.900 dân số. Phường được thành lập trên cơ sở nhập toàn bộ diện tích và dân số của xã Phú An, phường Tân An và một số khu phố của phường Hiệp An.

TÂM TRANG