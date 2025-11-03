Xây dựng hệ sinh thái giúp doanh nghiệp khai thác hiệu quả các FTA

Bộ Công thương đang xây dựng dự thảo Đề án Hệ sinh thái giúp doanh nghiệp khai thác hiệu quả các FTA, dự kiến trình Thủ tướng Chính phủ trong năm 2025.

Quang cảnh hội thảo sáng 3-11

Sáng 3-11, tại Hà Nội, Bộ Công thương tổ chức hội thảo tham vấn xây dựng Hệ sinh thái hỗ trợ doanh nghiệp tận dụng các hiệp định thương mại tự do (FTA).

Chủ trì hội thảo, Thứ trưởng Bộ Công thương Nguyễn Sinh Nhật Tân khẳng định, việc xây dựng hệ sinh thái hỗ trợ doanh nghiệp tận dụng các FTA là chiến lược nhằm thực hiện chỉ đạo của Chính phủ về nâng cao năng lực hội nhập và tạo động lực tăng trưởng thương mại, kinh tế đất nước.

Bộ Công thương sẽ tiếp thu ý kiến của các bộ, ngành, địa phương, hiệp hội và chuyên gia để hoàn thiện đề án, trình Thủ tướng Chính phủ trong năm nay.

Trong khuôn khổ hội thảo, Bộ Công thương Việt Nam và Bộ Ngoại giao và Thương mại Australia đã ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác về khai thác tối đa tiềm năng của các FTA.

Hai bên ký kết biên bản ghi nhớ sáng 3-11

Biên bản do Thứ trưởng Bộ Công thương Việt Nam Nguyễn Sinh Nhật Tân và Đại sứ Australia tại Việt Nam, bà Gillian Bird ký kết, góp phần củng cố quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện giữa Việt Nam - Australia, thúc đẩy tự do thương mại, hỗ trợ doanh nghiệp hai nước tận dụng hiệu quả các FTA mà Việt Nam và Australia cùng là thành viên.

Hệ sinh thái hỗ trợ doanh nghiệp tận dụng FTA được Bộ Công thương thiết kế như một mạng lưới liên kết các chủ thể trong chuỗi giá trị để tăng khả năng hợp tác, chia sẻ thông tin và tối ưu hóa lợi ích từ các FTA.

Mô hình này kỳ vọng giúp doanh nghiệp nâng cao năng lực cạnh tranh, mở rộng thị trường xuất khẩu và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế xanh, bền vững.

PHÚC HẬU