Xây dựng ICD Tân Cảng Sóng Thần phát triển ổn định, bền vững

Đến dự và chỉ đạo đại hội có Thượng tá Nguyễn Hữu Mạnh, Phó Chủ nhiệm Chính trị Binh đoàn 20 và Đại tá Vũ Thị Lan Anh, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT Công ty CP ICD Tân Cảng Sóng Thần. Đại hội còn có sự tham dự của lãnh đạo công ty cùng 96 đại biểu đại diện cho hơn 160 cán bộ, đoàn viên công đoàn.

Trong nhiệm kỳ qua, hoạt động công đoàn đã bám sát nhiệm vụ chính trị và sản xuất kinh doanh, phát huy vai trò là tổ chức đại diện quyền lợi người lao động, góp phần xây dựng tập thể đoàn kết, vững mạnh. Đội ngũ cán bộ, đoàn viên công đoàn có bản lĩnh chính trị vững vàng, chuyên môn giỏi, hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ quân sự – quốc phòng và kinh doanh, trở thành lực lượng nòng cốt trong phong trào thi đua của đơn vị.

Công đoàn công ty đã ứng dụng hiệu quả công nghệ thông tin và chuyển đổi số vào sản xuất, như: nâng cấp phần mềm quản lý kho bãi WMS, TTOS; triển khai hệ thống thiết bị di động Handheld; đầu tư nâng cấp hạ tầng cáp quang quản lý tập trung; đưa vào sử dụng phần mềm hợp đồng điện tử FPT.eContract... Những giải pháp này đã nâng cao năng suất lao động, tối ưu hóa quản lý và hiện đại hóa hoạt động điều hành.

Các phong trào thi đua tiêu biểu như “Lao động giỏi – Lao động sáng tạo”, “5 nhất, 3 không”, “Xanh – sạch – đẹp, an toàn vệ sinh lao động” được triển khai sâu rộng, mang lại hiệu quả thiết thực, cải thiện môi trường làm việc và nâng cao đời sống người lao động. Công đoàn còn phối hợp với các tổ chức quần chúng tổ chức hoạt động thể thao, văn nghệ, dân vận và đền ơn đáp nghĩa, góp phần lan tỏa hình ảnh đẹp của doanh nghiệp quân đội trong cộng đồng.

Tại đại hội, các đại biểu đã thảo luận, đánh giá kết quả nhiệm kỳ 2023-2025, đồng thời đề ra phương hướng cho giai đoạn 2025-2030. Trong đó, Công đoàn cơ sở tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, phát huy phong trào thi đua yêu nước, khuyến khích sáng tạo, bảo đảm quyền lợi chính đáng cho người lao động, tăng cường đối thoại, cải thiện điều kiện làm việc và thực hành tốt Bộ Quy tắc văn hóa ứng xử Tân Cảng Sài Gòn gắn với chủ đề “Tân Cảng Sóng Thần – 25 năm Nâng tầm dịch vụ, đồng hành phát triển”.

Với tinh thần dân chủ, đoàn kết và trách nhiệm, đại hội đã bầu Ban Chấp hành gồm 8 đồng chí. Ban Chấp hành cũng tiến hành bầu Chủ tịch và Phó Chủ tịch Công đoàn cơ sở nhiệm kỳ mới, quyết tâm xây dựng ICD Tân Cảng Sóng Thần phát triển ổn định, bền vững.

