Xây dựng mạng lưới cộng đồng di sản kéo co Việt Nam

Nhân dịp kỷ niệm 10 năm Nghi lễ và trò chơi kéo co được UNESCO ghi danh vào Danh sách Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại, Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội phối hợp với phường Long Biên và Hội Di sản văn hóa Việt Nam tổ chức chuỗi hoạt động tôn vinh di sản đặc sắc này, trong khuôn khổ Festival Thăng Long - Hà Nội 2025.

Sự kiện nhằm khẳng định giá trị bền vững của kéo co, một biểu tượng văn hóa nông nghiệp, gắn liền với ước vọng mưa thuận gió hòa, mùa màng tươi tốt và tinh thần đoàn kết cộng đồng. Di sản này được ghi danh năm 2015 tại kỳ họp thứ 10 của Ủy ban Liên Chính phủ về Bảo vệ Di sản văn hóa phi vật thể (tổ chức tại Namibia), là hồ sơ đa quốc gia giữa Việt Nam, Campuchia, Hàn Quốc và Philippines. Đại diện cho Việt Nam là các cộng đồng đến từ Hà Nội, Bắc Ninh, Phú Thọ và Lào Cai.

Kéo co ngồi tại Long Biên, Hà Nội

Sau một thập kỷ được ghi danh, số lượng cộng đồng thực hành di sản kéo co tại Việt Nam không ngừng tăng, từ 6 cộng đồng ban đầu lên 10 cộng đồng hiện nay. Việc lan tỏa và giao lưu giữa các địa phương đã góp phần làm phong phú thêm hình thức thực hành từ kéo co ngồi, kéo mỏ, kéo song đến các kiểu kéo co của người Tày, Thái, Giáy... thể hiện sự đa dạng và sáng tạo trong văn hóa dân gian Việt.

Số lượng cộng đồng thực hành di sản kéo co tại Việt Nam không ngừng tăng

Chương trình kỷ niệm gồm hai hoạt động chính: hội thảo quốc tế “Một thập kỷ bảo vệ và phát huy Nghi lễ và trò chơi kéo co” (chiều 15-11 tại phường Long Biên) và chương trình giao lưu, trình diễn Nghi lễ và trò chơi kéo co (sáng 16-11 tại Đền Trấn Vũ, phường Long Biên).

Hội thảo dự kiến quy tụ hơn 250 đại biểu trong và ngoài nước, trong đó có đại diện UNESCO, đại sứ quán các nước đồng ghi danh, cùng các chuyên gia và cộng đồng nắm giữ di sản. Buổi trình diễn có sự tham gia của Hội Kéo co Gijisi (Hàn Quốc) và 8 cộng đồng kéo co tiêu biểu của Việt Nam, cùng tiết mục múa trống, múa sư tử do nghệ sĩ Đại học Sehan (Hàn Quốc) biểu diễn.

Điểm nhấn của sự kiện là lễ ra mắt Mạng lưới Cộng đồng di sản kéo co Việt Nam, đánh dấu bước phát triển mới trong hành trình kết nối, trao truyền và phát huy sức sống của di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại.

MAI AN