Mạng lưới Đổi mới sáng tạo Hà Nội được kỳ vọng sẽ trở thành hạt nhân kết nối, góp phần đưa Hà Nội vươn lên trở thành trung tâm đổi mới sáng tạo hàng đầu của khu vực, đóng góp thiết thực cho mục tiêu phát triển nhanh và bền vững của đất nước trong giai đoạn mới.

Ngày 25-12, trong khuôn khổ Hội nghị hành động thực hiện Nghị quyết 57 - Hà Nội 2026 đã ra mắt Mạng lưới Đổi mới sáng tạo Hà Nội.

Phát biểu tại sự kiện, đồng chí Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội khẳng định, các nội dung được quán triệt, thảo luận tại Hội nghị tổng kết công tác năm 2025 và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2026 do Ban Chỉ đạo Trung ương về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số tổ chức sáng cùng ngày đã thể hiện rõ quyết tâm chính trị cao của Trung ương và các địa phương trong việc thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm năm 2025 và định hướng cho năm 2026, nhất là trong lĩnh vực khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc phát biểu tại lễ ra mắt Mạng lưới Đổi mới sáng tạo Hà Nội

Trên tinh thần đó, Bí thư Thành ủy Hà Nội yêu cầu các sở, ngành, địa phương của thành phố và đội ngũ chuyên gia tham gia Ban Chỉ đạo 57 thành phố phải xác định đúng, trúng các khâu đột phá trong phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số của Thủ đô.

“Đây không chỉ là nhiệm vụ của riêng một ngành hay một cấp mà là trách nhiệm chung của toàn bộ hệ thống chính trị thành phố”, Bí thư Thành ủy Hà Nội nhấn mạnh. Đồng thời yêu cầu mỗi cơ quan, đơn vị, mỗi địa phương và từng vị trí công tác phải chủ động xây dựng chương trình hành động cụ thể gắn với chức năng, nhiệm vụ được giao, có mục tiêu rõ ràng, lộ trình cụ thể và sản phẩm đầu ra đo đếm được.

Quang cảnh buổi lễ ra mắt Mạng lưới Đổi mới sáng tạo Hà Nội

Mạng lưới Đổi mới sáng tạo Hà Nội được hình thành với mục tiêu kết nối nhà nước - nhà trường - doanh nghiệp - chuyên gia - startup, tạo không gian mở để chia sẻ tri thức, thúc đẩy nghiên cứu, thương mại hóa sản phẩm khoa học công nghệ, đồng thời lan tỏa tinh thần đổi mới sáng tạo sâu rộng trong toàn xã hội.

Ra mắt Mạng lưới Đổi mới sáng tạo Hà Nội

Tại sự kiện đã diễn ra lễ công bố các biên bản ghi nhớ hợp tác chiến lược, giới thiệu các dự án khoa học công nghệ và doanh nghiệp đổi mới sáng tạo tiêu biểu, khẳng định vai trò đồng hành, kiến tạo của chính quyền Thủ đô với cộng đồng doanh nghiệp và hệ sinh thái sáng tạo.

