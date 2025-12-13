Công an Hà Nội chính thức vận hành hàng ngàn camera AI

Sáng 13-12, Công an TP Hà Nội chính thức đưa Trung tâm điều khiển giao thông Hà Nội vào hoạt động và thực hiện việc xử lý vi phạm hành chính đối với một số lỗi vi phạm trong lĩnh vực trật tự, an toàn giao thông trên môi trường điện tử.

Thời gian qua, Hà Nội đã triển khai, lắp đặt hệ thống camera với các tính năng hiện đại, phục vụ thực hiện mục tiêu hiện đại hóa hạ tầng giao thông đô thị, nâng cao năng lực quản lý nhà nước về trật tự an toàn giao thông.

Hệ thống điều khiển camera AI tại Trung tâm điều khiển giao thông Hà Nội

Trung tâm điều khiển giao thông sau khi nâng cấp bảo đảm tính pháp lý và hạ tầng kỹ thuật để thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ được giao, giải quyết được các mục tiêu quan trọng trong công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông của thành phố và công tác phối hợp đấu tranh phòng chống tội phạm của lực lượng công an.

Trung tâm được trang bị 3 hệ thống, gồm: hệ thống quản lý vi phạm trật tự an toàn giao thông đường bộ; hệ thống điều khiển tín hiệu giao thông thông minh thích ứng theo thời gian thực và hệ thống quản lý an ninh trật tự.

Đây là “đầu não” của hệ thống 1.837 camera các loại kết nối trực tiếp với 188 tủ điều khiển đèn tín hiệu giao thông công nghệ AI. Hệ thống điều khiển tự động dựa trên thu thập cơ sở dữ liệu hoàn chỉnh về lưu lượng giao thông, thích ứng thời gian thực qua hệ thống camera lắp đặt tại 195 nút đèn trên tổng số 564 nút đèn tín hiệu giao thông đã tiếp nhận từ Sở Xây dựng đầu tháng 10-2025.

Hệ thống điều khiển trong Trung tâm điều khiển giao thông Hà Nội

Hệ thống kết hợp 132 camera giám sát PTZ (Pan - Tilt - Zoom) là loại camera có khả năng xoay ngang (Pan), xoay dọc (Tilt) và zoom (Zoom) để mở rộng góc quan sát phục vụ giám sát an ninh, trật tự và 748 camera AI chuyên dụng giám sát xử lý vi phạm hiện đại có độ phân giải cao (8 megapixel, tốc độ khung hình lên đến 50 khung hình/giây, tự động phân tích dữ liệu hình ảnh và lưu trữ tại hệ thống 20 máy chủ và hệ thống lưu trữ tập trung với thời gian lưu trữ tối đa đến 75 ngày), hỗ trợ phát hiện tối đa 28 loại hành vi vi phạm trật tự, an toàn giao thông.

Theo Phòng Cảnh sát giao thông (Công an TP Hà Nội), mục tiêu của hệ thống không chỉ là “phạt nguội”, mà hướng tới giảm ùn tắc, hiện đại hóa hạ tầng, nâng cao năng lực quản lý nhà nước và xây dựng nếp sống văn minh đô thị; tự động phát hiện các hành vi vi phạm phổ biến, đồng thời thiết lập “làn sóng xanh”, cảnh báo các điểm ùn tắc và phát hiện các phương tiện thuộc diện theo dõi và cho phép điều chỉnh chu kỳ đèn tín hiệu theo thời gian thực, rút ngắn hoặc kéo dài pha đèn tùy theo lưu lượng.

Thời gian tới, Công an TP Hà Nội sẽ phối hợp cùng Trung tâm dịch vụ hành chính công kết nối ứng dụng Công dân Thủ đô số (iHanoi) vào hạ tầng kỹ thuật của Trung tâm điều khiển giao thông thuộc Công an thành phố để triển khai công tác xử lý vi phạm hành chính trên môi trường điện tử trong lĩnh vực trật tự, an toàn giao thông.

ĐỖ TRUNG