3 ngày trải nghiệm tinh hoa ẩm thực tại Lễ hội văn hóa ẩm thực Hà Nội 2025

Từ ngày 19 đến 21-12, tại Công viên Thống Nhất, Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội tổ chức Lễ hội văn hóa ẩm thực Hà Nội 2025 với chủ đề “Hà Nội – Hành trình ẩm thực kết nối sáng tạo”.

Nghề làm trà sen ở Tây Hồ (Hà Nội) là di sản phi vật thể quốc gia

Đây là sự kiện thường niên do UBND TP Hà Nội chỉ đạo tổ chức, nhằm phát huy giá trị di sản văn hóa ẩm thực, đồng thời góp phần thực hiện Nghị quyết 09-NQ/TU của Thành ủy Hà Nội về phát triển công nghiệp văn hóa, trong đó ẩm thực được xác định là lĩnh vực giàu tiềm năng, vừa gìn giữ bản sắc, vừa tạo động lực tăng trưởng cho du lịch và các ngành sáng tạo.

Tại lễ khai mạc tối 19-12, Ban tổ chức sẽ công bố quyết định ghi danh “Tri thức chế biến và thưởng thức chả cá Lã Vọng” vào Danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia, đồng thời giới thiệu câu chuyện 6 đời gìn giữ món ăn trứ danh của dòng họ Đoàn.

Tính đến nay, Hà Nội đã có 7 di sản ẩm thực được ghi danh di sản văn hóa phi vật thể quốc gia như: phở Hà Nội, cốm Mễ Trì, trà sen Quảng An, xôi Phú Thượng, bánh cuốn Thanh Trì, tri thức nấu cỗ Bát Tràng…

PGS-TS Đặng Văn Bài, Phó Chủ tịch Hội đồng Di sản văn hóa quốc gia chia sẻ về "Tri thức chế biến và thưởng thức chả cá Lã Vọng"

Lễ hội năm nay quy tụ 60 không gian giới thiệu ẩm thực của Hà Nội và các vùng miền, kết hợp với chuỗi hoạt động phong phú như: tọa đàm chuyên đề phát triển nguồn nhân lực ẩm thực, trình diễn của nghệ nhân, thi chế biến món ăn dành cho học sinh... Đặc biệt, không gian trải nghiệm di sản cốm được thiết kế kéo dài từ cổng Nguyễn Đình Chiểu đến khu trung tâm, trưng bày các sản phẩm sáng tạo từ cốm.

Điểm nhấn của lễ hội là không gian check-in “Vạn lời tự hào”, do Acecook Việt Nam đồng hành, nơi người dân và du khách cùng chia sẻ niềm tự hào về phở Việt. Song song đó là các chương trình biểu diễn nghệ thuật truyền thống và đương đại, triển lãm ảnh, sách, trình diễn ẩm thực di sản, góp phần mang đến một không gian giao lưu, trải nghiệm giàu bản sắc và cảm xúc.

Không gian trải nghiệm cốm và các sản phẩm từ cốm là một điểm nhấn của lễ hội

Theo PGS-TS Đặng Văn Bài, Phó Chủ tịch Hội đồng Di sản văn hóa quốc gia, hơn 80% du khách sẵn sàng chi trả để trải nghiệm ẩm thực tại điểm đến, cho thấy ẩm thực không chỉ là tài nguyên văn hóa, mà còn là sản phẩm du lịch đặc thù, góp phần định vị thương hiệu văn hóa Hà Nội trong dòng chảy công nghiệp văn hóa hiện đại.

VĨNH XUÂN