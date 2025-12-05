Hà Nội: Cư dân chung cư bức xúc vì không được gửi xe điện dưới tầng hầm

Khoảng 10.000 hộ dân tại chung cư HH Linh Đàm (phường Hoàng Liệt, Hà Nội) vừa nhận được thông báo của chủ đầu tư là Doanh nghiệp tư nhân Xây dựng số 1 tỉnh Điện Biên - Chi nhánh dịch vụ nhà ở Linh Đàm về việc tạm dừng tiếp nhận mới xe máy điện, xe đạp điện gửi tại tầng hầm.

Trước phản ánh bức xúc của cư dân, UBND phường Hoàng Liệt cho biết đã yêu cầu đơn vị quản lý tòa nhà không được từ chối nhận xe điện; đồng thời đề nghị chủ đầu tư và Chi nhánh Dịch vụ nhà ở Linh Đàm xây dựng phương án bố trí khu vực để xe phù hợp với lộ trình chung của thành phố, đảm bảo an toàn PCCC.

Người dân tại khu chung cư HH Linh Đàm rất lo lắng vì không được gửi xe máy và xe đạp điện mới ở chung cư

UBND phường đề nghị đơn vị quản lý tăng cường tuần tra, kiểm tra hệ thống PCCC và xử lý kịp thời các tình huống phát sinh trong quá trình trông giữ xe. Trường hợp cố tình không tiếp nhận xe điện, gây ảnh hưởng an ninh trật tự hoặc vi phạm quy định, chủ đầu tư và đơn vị quản lý sẽ phải chịu trách nhiệm theo quy định.

Theo đại diện UBND phường Hoàng Liệt, các chung cư, đặc biệt là những công trình đã đưa vào sử dụng lâu năm, cần xây dựng phương án phù hợp như bố trí khu vực sạc riêng, lắp đặt thiết bị PCCC, kiểm tra giám sát thường xuyên, thay vì cấm xe điện.

Đối với những trường hợp hạ tầng không đáp ứng yêu cầu kỹ thuật và buộc phải tạm ngừng gửi xe điện, thì Ban quản trị chung cư phải thực hiện đúng quy trình pháp lý, thông qua hội nghị nhà chung cư với sự tham gia của cư dân trước khi ban hành quyết định.

Bãi xe ở chung cư HH Linh Đàm có rất nhiều xe điện và xe máy để lẫn lộn

Theo thông báo của Chi nhánh Dịch vụ nhà ở Linh Đàm, việc dừng tiếp nhận xe điện được chia làm hai giai đoạn:

- Giai đoạn 1, từ ngày 1-12-2025, tầng hầm dừng đăng ký mới, nhưng vẫn tiếp nhận phương tiện đã gửi trước đó;

- Giai đoạn 2, từ ngày 1-2-2026, tầng hầm sẽ ngừng hoàn toàn việc trông giữ mọi loại xe điện.

Cư dân được đề nghị chủ động tìm điểm gửi xe bên ngoài. Thông báo này khiến nhiều hộ dân lo lắng vì cho rằng quy định không phù hợp chủ trương phát triển phương tiện xanh của thành phố và ảnh hưởng đến quyền lợi cư dân.

Không chỉ chung cư HH Linh Đàm, Ban quản lý tòa CT1 Thạch Bàn (phường Thạch Bàn, Hà Nội) cũng thông báo từ ngày 20-12 sẽ tạm dừng tiếp nhận mới xe máy điện, xe đạp điện xuống hầm. Các phương tiện đăng ký trước đó sẽ được gửi tạm tại tầng 1. Đơn vị quản lý cho biết khu vực dành cho xe điện chỉ thiết kế khoảng 25 vị trí nhưng nay đã tăng lên khoảng 60 xe, gây quá tải và tiềm ẩn rủi ro trong công tác quản lý.

MINH KHANG