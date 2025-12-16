Đại hội Thể dục thể thao Thủ đô thể hiện niềm tin và khát vọng cống hiến

Tối 15-12, tại Cung Điền kinh Hà Nội, UBND TP Hà Nội đã tổ chức lễ khai mạc Đại hội Thể dục thể thao (TDTT) Thủ đô lần thứ XI năm 2025 - sự kiện thể thao quy mô lớn nhất của TP Hà Nội, được tổ chức 4 năm một lần, thu hút sự quan tâm của đông đảo cán bộ, nhân dân và người yêu thể thao cả nước.

Phát biểu khai mạc đại hội, bà Vũ Thu Hà, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội nhấn mạnh, những năm qua, TP Hà Nội luôn quan tâm đầu tư phát triển sự nghiệp thể dục thể thao theo hướng đồng bộ, hiện đại, hội nhập quốc tế; dẫn đầu cả nước về phong trào thể thao quần chúng và thể thao thành tích cao, góp phần nâng cao sức khỏe nhân dân, xây dựng đời sống văn hóa tinh thần lành mạnh, khơi dậy tinh thần đoàn kết, ý chí tự lực, tự cường của Thủ đô ngàn năm văn hiến.

Đại hội TDTT Thủ đô là Ngày hội thể thao lớn nhất của thành phố, nơi biểu dương lực lượng, đánh giá toàn diện phong trào rèn luyện thân thể ở cơ sở, đồng thời phát hiện, tuyển chọn những vận động viên xuất sắc cho thể thao thành tích cao. Trải qua 10 kỳ đại hội, quy mô, chất lượng và số lượng môn thi đấu, vận động viên tham gia không ngừng được mở rộng, nhiều kỷ lục được xác lập.

Đại hội TDTT Thủ đô lần thứ XI năm 2025 được tổ chức trọng thể, quy mô

Hướng tới Đại hội TDTT Thủ đô lần thứ XI, từ tháng 7 đến tháng 11-2025, 100% xã, phường, sở, ngành, lực lượng vũ trang, trường học trên địa bàn đã tổ chức Đại hội TDTT cấp cơ sở với nhiều hoạt động sôi nổi, thu hút gần một triệu lượt người tham gia, tạo không khí thi đua rộng khắp trong toàn xã hội.

Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Thu Hà phát biểu khai mạc đại hội

Đại hội TDTT Thủ đô lần thứ XI năm 2025 có 25 môn thi đấu, là kỳ đại hội có số môn nhiều nhất từ trước tới nay, với gần 8.000 lượt vận động viên. Các vận động viên thi đấu trên tinh thần “Thể thao - Đoàn kết - Trung thực - Cao thượng”, phát huy tài năng, quyết tâm đạt thành tích cao nhất.

Ngay sau tuyên bố khai mạc, nghi lễ thắp đuốc đại hội được tổ chức trang nghiêm. Ngọn lửa thiêng được xin từ Bảo tàng Hồ Chí Minh, rước qua các tuyến phố của Thủ đô và tiến vào Cung Điền kinh Hà Nội. Ông Vũ Đại Thắng, Chủ tịch UBND TP Hà Nội đã trao truyền ngọn lửa và cùng các vận động viên tiêu biểu thắp sáng đài đuốc đại hội - biểu trưng cho tinh thần thể thao, ý chí vươn lên, niềm tin và khát vọng cống hiến của Thủ đô trong giai đoạn phát triển mới.

Đại hội TDTT Thủ đô thu hút hơn 8.000 vận động viên tham gia tranh tài

Khép lại lễ khai mạc là chương trình nghệ thuật - thể dục thể thao đặc sắc với chủ đề “Hà Nội rực rỡ - Khát vọng vươn cao”, quy tụ hàng ngàn nghệ sĩ, diễn viên, vận động viên chuyên nghiệp và phong trào.

Một tiết mục biểu diễn tại lễ khai mạc đại hội

Các tiết mục ca múa nhạc, đồng diễn thể thao được dàn dựng công phu, hiện đại, giàu bản sắc, tái hiện hình ảnh một Thủ đô năng động, hội nhập, khát vọng vươn mình trong kỷ nguyên mới.

KHÁNH NGUYỄN