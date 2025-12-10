Tối 10-12, tại Hà Nội diễn ra lễ công bố Lễ hội Thiết kế sáng tạo Hà Nội 2026 và ra mắt mạng lưới không gian văn hóa sáng tạo Hà Nội.

Không gian sáng tạo của chương trình Gomshow

Sự kiện tiếp tục khẳng định định hướng phát triển Hà Nội thành "Thành phố sáng tạo" theo ghi danh của UNESCO từ năm 2019.

Bà Vũ Thu Hà, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội phát biểu tại sự kiện

Lễ hội Thiết kế sáng tạo Hà Nội - tổ chức thường niên từ năm 2021 - đã trở thành không gian đối thoại giữa di sản và tương lai, nơi quy tụ nghệ sĩ, kiến trúc sư, nhà thiết kế và cộng đồng trẻ. Chuỗi chủ đề được triển khai trong 4 năm qua đã làm sống dậy các giá trị văn hóa, mở rộng không gian sáng tạo và khuyến khích mô hình kinh tế sáng tạo kết nối cộng đồng.

Năm 2026, lễ hội được định hướng vượt lên khuôn khổ một sự kiện văn hóa, trở thành thiết chế sáng tạo đô thị với hệ sinh thái liên ngành: thiết kế, kiến trúc, công nghệ, thị giác, âm thanh, trình diễn, thủ công... Phát biểu khai mạc, bà Vũ Thu Hà, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội, kỳ vọng, các dự án sáng tạo sẽ khai thác hiệu quả giá trị văn hóa - di sản, thúc đẩy đổi mới, kết nối các nguồn lực và tạo ra sản phẩm có tính bền vững. Đại diện UNESCO tại Việt Nam, ông Jonathan Wallace Baker, đánh giá việc chuyển từ lễ hội sang hệ sinh thái sáng tạo sẽ mở ra cơ hội dài hạn cho nghệ sĩ, sinh viên, doanh nghiệp và cộng đồng.

Trao chứng nhận cho không gian văn hóa sáng tạo đạt tiêu chí tham gia Mạng lưới không gian văn hóa sáng tạo Hà Nội

Lễ hội 2026 sẽ lan tỏa tinh thần sáng tạo trên toàn thành phố qua 5 nhóm không gian: Không gian Di sản (Chợ Đồng Xuân - Bắc Qua), Không gian Kẻ Chợ (36 phố nghề), Không gian Tương lai (hệ thống công viên), Không gian Sinh thái (bãi giữa sông Hồng) và Không gian Cộng đồng. Đây là bước thử nghiệm mô hình kinh tế sáng tạo gắn với du lịch, cảnh quan, giáo dục và hoạt động cộng đồng.

Tại sự kiện, Sở VH-TT Hà Nội đã trao chứng nhận cho 82 không gian văn hóa sáng tạo đạt tiêu chí tham gia Mạng lưới không gian văn hóa sáng tạo Hà Nội. “Tụ hội sáng tạo”, sự kiện mở màn Lễ hội Thiết kế sáng tạo Hà Nội 2026 sẽ diễn ra đầu tháng 1-2026 tại khu vực Hồ Hoàn Kiếm, hướng tới kiến tạo hệ sinh thái sáng tạo bền vững cho Thủ đô.

