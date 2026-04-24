Ngày 24-4, tại phường Ninh Chử, UBND tỉnh Khánh Hòa tổ chức hội nghị công bố Quy hoạch chung xây dựng Khu Du lịch quốc gia Ninh Chử đến năm 2045, đồng thời gặp mặt doanh nghiệp du lịch năm 2026.

Ninh Chử được định hướng trở thành khu du lịch trọng điểm quốc gia. Ảnh: TRẦN DUY

Tại hội nghị, Ban tổ chức công bố Quyết định số 384 ngày 4-3-2026 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch chung xây dựng Khu Du lịch quốc gia Ninh Chử đến năm 2045.

Phạm vi quy hoạch là dải không gian ven biển phía Nam tỉnh Khánh Hòa, với quy mô khoảng 10.200ha đất liền và 2.000ha mặt biển; định hướng phát triển theo mô hình tuyến đa trung tâm, gồm 3 phân vùng với 8 phân khu chức năng. Trong đó, khu vực Bình Sơn – Ninh Chử được xác định là trung tâm du lịch trọng điểm.

Mục tiêu quy hoạch nhằm xây dựng Ninh Chử trở thành khu du lịch trọng điểm quốc gia, có hệ thống hạ tầng đồng bộ, sản phẩm chất lượng cao, đủ sức cạnh tranh trong khu vực và quốc tế; đồng thời gắn phát triển với bảo tồn các giá trị sinh thái, văn hóa đặc trưng.

Lãnh đạo UBND tỉnh Khánh Hòa trao Quyết định phê duyệt Quy hoạch chung xây dựng Khu Du lịch quốc gia Ninh Chử đến năm 2045 cho lãnh đạo UBND xã, phường liên quan

Theo dự báo phát triển đến năm 2030, Khu Du lịch quốc gia Ninh Chử có quy mô dân số trên 193 ngàn người; đón khoảng 5,9 triệu lượt khách (khách quốc tế khoảng 743.000 lượt). Đến năm 2045, quy mô dân số khoảng 300 ngàn người; đón khoảng 9,84 triệu lượt khách (khách quốc tế khoảng 1,5 triệu lượt).

Phát biểu tại hội nghị, ông Nguyễn Long Biên, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo Phát triển du lịch tỉnh Khánh Hòa, nhấn mạnh việc công bố quy hoạch là bước cụ thể hóa định hướng phát triển dài hạn, tạo cơ sở pháp lý để tổ chức không gian du lịch, đồng thời mở ra cơ hội thu hút đầu tư, hình thành cực tăng trưởng mới ở khu vực phía Nam của tỉnh.

Hội nghị cũng giới thiệu Chiến lược phát triển du lịch tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2026–2030, định hướng đến năm 2045, với mục tiêu đến năm 2030 đón khoảng 33 triệu lượt khách, tổng thu đạt khoảng 9 tỷ USD; triển khai 6 nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh điểm đến.

Trong khuôn khổ chương trình gặp mặt, các doanh nghiệp, nhà đầu tư đã kiến nghị nhiều nội dung như cải cách thủ tục hành chính, rút ngắn thời gian xử lý hồ sơ; hoàn thiện hạ tầng giao thông kết nối các khu, điểm du lịch; mở rộng các đường bay; nâng cao chất lượng dịch vụ tại các cửa ngõ đón khách. Đồng thời đề xuất tăng cường liên kết vùng, phát triển sản phẩm đặc thù, đa dạng hóa thị trường khách và đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số trong xúc tiến, quảng bá du lịch.

HIẾU GIANG - TIẾN THẮNG