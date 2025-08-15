Xã Châu Đức (TPHCM) ưu tiên phát triển hạ tầng và thu hút đầu tư

Sáng 15-8, Đảng bộ xã Châu Đức (TPHCM) tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030. Đồng chí Nguyễn Chí Trung, Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy Ban Kiểm tra Thành ủy TPHCM dự và chỉ đạo đại hội.

Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Châu Đức lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030

Xã Châu Đức được thành lập trên cơ sở sáp nhập các xã Cù Bị và Xà Bang, với tổng diện tích 84,6km2, dân số 28.240 người. Đảng bộ xã Châu Đức có 619 đảng viên, sinh hoạt tại 30 tổ chức đảng.

Xã Châu Đức là địa phương có vị trí địa lý thuận lợi, nằm trên các trục giao thông quan trọng, kết nối với các vùng động lực kinh tế và khu vực như cảng Cái Mép - Thị Vải, sân bay quốc tế Long Thành, các tuyến cao tốc, đường vành đai 4 và các tuyến quốc lộ mở ra nhiều cơ hội giao thương, thu hút đầu tư và phát triển công nghiệp, dịch vụ logistics.

Nhiệm kỳ 2025-2030, xã Châu Đức đề ra khâu đột phá, trong đó tập trung các nguồn lực đầu tư hạ tầng cơ sở, thúc đẩy hình thành 3 khu công nghiệp - đô thị (Bắc Châu Đức 1, Bắc Châu Đức 2 và Bắc Châu Đức 3) với quy mô khoảng 3.200ha; khuyến khích đầu tư nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, nông nghiệp hữu cơ gắn với du lịch sinh thái; hình thành các vùng chuyên canh cây trồng như sầu riêng, bơ, măng cụt, ca cao, nấm dược liệu, phát triển sản phẩm OCOP, sản phẩm đặc trưng.

Phát biểu chỉ đạo đại hội, đồng chí Nguyễn Chí Trung đánh giá cao kết quả thực hiện nhiệm vụ của xã Châu Đức đạt được trong nhiệm kỳ qua. Bên cạnh đó, xã còn một số hạn chế cần khắc phục như: công tác tạo nguồn phát triển đảng còn khó khăn; công tác quản lý Nhà nước về đất đai, môi trường chưa sâu sát, còn để xảy ra tình trạng sử dụng đất sai mục đích.

Với khí thế mới, đồng chí Nguyễn Chí Trung kỳ vọng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Châu Đức sẽ tiếp tục đoàn kết, phát huy tiềm năng lợi thế, chủ động nắm bắt, tận dụng thời cơ, phấn đấu thực hiện hoàn thành khâu đột phá mà Nghị quyết Đại hội đã đề ra, xây dựng xã văn minh giàu đẹp, góp phần tích cực vào sự phát triển chung của TPHCM.

Đại hội đã công bố và ra mắt Ban Chấp hành Đảng bộ xã Châu Đức gồm 27 đồng chí. Đồng chí Lê Thanh Liêm được chỉ định giữ chức vụ Bí thư Đảng ủy; đồng chí Nguyễn Trọng Tá, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã, nhiệm kỳ 2025-2030.

ĐINH HÙNG - PHÚ NGÂN