Nhiệm kỳ mới tạo ra nhiều giá trị mới phục vụ nhân dân

Phát biểu chỉ đạo Đại hội Đảng bộ xã Bình Chánh, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM Nguyễn Phước Lộc bày tỏ tin tưởng Đảng bộ xã sẽ lãnh đạo, chỉ đạo tạo ra nhiều giá trị mới phục vụ nhân dân, để người dân được thụ hưởng ngày càng nhiều hơn từ những thành quả đó.

Chiều 12-8, Đảng bộ xã Bình Chánh (TPHCM) tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030. Đồng chí Nguyễn Phước Lộc, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM dự và phát biểu chỉ đạo.

Cùng dự có đồng chí Võ Ngọc Thanh Trúc, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ TPHCM.

Đồng chí Nguyễn Phước Lộc và lãnh đạo xã Bình Chánh đã tặng hoa, quà đến Mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Cảnh. Ảnh: VIỆT DŨNG

Trước đại hội, lãnh đạo Thành phố và xã Bình Chánh đã thăm, tặng quà Mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Cảnh. Tại đại hội, các đại biểu dự đại hội đóng góp ủng hộ nhân dân các tỉnh miền núi và Trung du Bắc bộ bị thiệt hại do mưa, lũ với số tiền gần 40 triệu đồng.

Đổi mới quản lý theo hướng chính quyền phục vụ

Phát biểu chỉ đạo, đồng chí Nguyễn Phước Lộc đề nghị Đảng bộ xã tiếp tục tập trung tăng cường công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh, kiên trì thực hiện sâu sắc, đồng bộ, hiệu quả 10 nội dung công tác xây dựng Đảng.

“Không xem nhẹ bất cứ nội dung nào”, đồng chí nhấn mạnh và lưu ý, Đảng bộ xã lãnh đạo toàn diện công tác xây dựng chính quyền, tập trung hoàn thiện tổ chức bộ máy, hoàn thiện vị trí việc làm, bố trí cán bộ đủ, đúng, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ để vận hành chính quyền địa phương ở cấp xã.

Đồng chí Nguyễn Phước Lộc và đồng chí Võ Ngọc Thanh Trúc chúc mừng Ban Chấp hành Đảng bộ xã Bình Chánh. Ảnh: VIỆT DŨNG

Khẳng định chính quyền địa phương cấp xã là cấp hành chính trực tiếp, gần dân nhất, đồng chí Nguyễn Phước Lộc đề nghị, phải mạnh mẽ về đổi mới quản lý theo hướng chính quyền phục vụ và lấy sự hài lòng của người dân, cộng đồng doanh nghiệp làm thước đo hiệu quả.

Cùng với đó, lấy công nghệ thông tin làm công cụ, chuyển đổi số là phương thức hiệu lực thực hiện chính quyền số, làm động lực cho tăng trưởng gắn với xây dựng đội ngũ cán bộ cấp xã tâm huyết, hết lòng phục vụ nhân dân.

Đồng chí Nguyễn Phước Lộc phát biểu chỉ đạo. Ảnh: VIỆT DŨNG

Nhấn mạnh lựa chọn tất yếu để tạo động lực phát triển trong kỷ nguyên mới ở xã Bình Chánh là việc triển khai, tích hợp đồng bộ, toàn diện 4 Nghị quyết trụ cột (gồm Nghị quyết 57, 59, 66, 68) vào các lĩnh vực, các mặt công tác của xã Bình Chánh, đồng chí Nguyễn Phước Lộc lưu ý, Đảng bộ xã Bình Chánh phải kịp thời lãnh đạo, không để sơ sót trong lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện.

Trong đó, chú ý trong nghiên cứu đưa vào chương trình hành động về đột phá phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số gắn với chương trình chuyển đổi số quốc gia, Chính phủ số, chính quyền số, kinh tế số, xã hội số, công dân số.

Nâng cao đời sống của nhân dân, tất cả vì nhân dân

Đồng chí Nguyễn Phước Lộc xác định, một trong ba nhiệm vụ trọng tâm của nhiệm kỳ là “nâng cao đời sống của nhân dân, tất cả vì nhân dân”. Bên cạnh đó, cần nghiên cứu cơ chế hỗ trợ các doanh nghiệp nhỏ tại địa phương phát triển thành doanh nghiệp nhỏ và vừa, đồng thời tạo điều kiện tối đa cho hộ kinh doanh, doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp, mở rộng sản xuất – kinh doanh theo tinh thần Nghị quyết 68-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân.

Đại biểu đóng góp ủng hộ nhân dân các tỉnh miền núi và Trung du Bắc bộ bị thiệt hại do mưa, lũ. Ảnh: VIỆT DŨNG

Đồng chí Nguyễn Phước Lộc lưu ý, phát huy vai trò tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền và hệ thống chính trị gắn liền với đổi mới phương thức hoạt động của MTTQ Việt Nam và các đoàn thể nhân dân xã Bình Chánh theo hướng sát với thực tiễn, tránh hình thức, tránh dàn trải nguồn lực. “Mọi hoạt động phải nâng cao năng lực về sự đại diện bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, hội viên và nhân dân”, đồng chí Nguyễn Phước Lộc lưu ý.

Trong đó, tập trung thực hiện dân chủ, tăng cường đồng thuận xã hội; giám sát và phản biện xã hội; tạo cơ chế để MTTQ Việt Nam và các đoàn thể nhân dân xã Bình Chánh thúc đẩy thực hiện thành tố “dân giám sát, dân thụ hưởng” của cấp xã để thực hiện dân chủ ở cơ sở ngày càng thực chất hơn, với phương châm “dân biết, dân bàn, dân làm, dân giám sát, dân thụ hưởng”.

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Bình Chánh Nguyễn Thành Lợi phát biểu. Ảnh: VIỆT DŨNG

Đồng thời, Đảng bộ xã Bình Chánh giao nhiệm vụ gắn với việc tạo điều kiện và cơ chế để MTTQ Việt Nam cùng các đoàn thể nhân dân phối hợp đồng bộ với cấp ủy, chính quyền trong thực hiện 3 chính sách: chính sách đối với người có công, chính sách an sinh xã hội bao phủ, và chính sách trợ giúp xã hội kịp thời ở cấp xã.

“Thực hiện điều đó, chính là xã Bình Chánh đã thực hiện có chiều sâu mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội gắn đồng bộ với mục tiêu phát triển về chỉ số con người của xã Bình Chánh”, đồng chí Nguyễn Phước Lộc gửi gắm và khẳng định sẽ tạo đoàn kết, tập hợp quần chúng, củng cố xây dựng, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc.

Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Bình Chánh Võ Thị Hoàng Oanh phát biểu. Ảnh: VIỆT DŨNG

Bên cạnh đó, đồng chí Nguyễn Phước Lộc lưu ý tăng cường lãnh đạo công tác quốc phòng, an ninh, giữ vững trật tự an toàn xã hội; phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội và cháy, nổ trên địa bàn xã Bình Chánh.

Khẳng định một nhiệm kỳ mới đã bắt đầu, cùng với tư duy và tầm nhìn mới trên môi trường mới, không gian phát triển mới, đồng chí Nguyễn Phước Lộc bày tỏ tin tưởng, Đảng bộ xã Bình Chính lãnh đạo, chỉ đạo tạo ra nhiều giá trị mới để phục vụ nhân dân và nhân dân thụ hưởng nhiều hơn từ những giá trị đã tạo ra.

Xã Bình Chánh đặt mục tiêu trở thành phường vào năm 2030 Trong nhiệm kỳ 2025-2030, xã Bình Chánh hướng tới phát triển kinh tế nhanh và bền vững theo định hướng thương mại, dịch vụ, tiểu thủ công nghiệp, nông nghiệp gắn với văn hóa – xã hội, bảo vệ môi trường, quốc phòng – an ninh. Mục tiêu đến năm 2030 là cơ bản đạt các tiêu chí trở thành phường của TPHCM, xây dựng đô thị sinh thái văn minh, hiện đại, chất lượng sống cao. Để đạt mục tiêu này, xã Bình Chánh tiếp tục đầu tư đồng bộ hệ thống hạ tầng, nâng cao chất lượng sống và môi trường sinh thái, làm nền tảng cho định hướng xây dựng xã đạt tiêu chí đô thị. Đại hội cũng đã công bố quyết định chỉ định Ban Chấp hành Đảng bộ xã gồm 29 đồng chí và Ủy ban Kiểm tra gồm 5 đồng chí; đồng chí Nguyễn Thành Lợi giữ chức Bí thư Đảng ủy xã nhiệm kỳ 2025-2030.

VĂN MINH