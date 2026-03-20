Xây dựng phường không có ma túy

Thực hiện chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm và thực hiện Nghị quyết 02-NQ/TU của Thành ủy TPHCM về nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tội phạm và tệ nạn ma túy, phấn đấu xây dựng TPHCM không ma túy vào năm 2030, nhiều phường tại TPHCM đã khẩn trương ban hành nghị quyết chuyên đề, triển khai đồng bộ các giải pháp, quyết tâm xây dựng địa bàn không có ma túy từ cơ sở.

Lấy phòng ngừa làm chính

Trong chương trình thuộc chuỗi hoạt động xây dựng phường hạnh phúc của phường Tân Sơn Hòa, góc trưng bày về phòng, chống ma túy thu hút đông người dân tìm hiểu. Bà Lê Thị Hoa (54 tuổi) đứng khá lâu trước các hình ảnh mô phỏng những dạng ma túy mới ngụy trang trong bánh kẹo, nước uống. “Nhìn vậy mới thấy nguy hiểm. Con cháu tò mò một chút là dễ vướng vào. Người lớn phải nhắc nhở từ sớm”, bà Hoa nói.

Ngay từ năm 2025, phường Tân Sơn Hòa là một trong 39 phường được Công an TPHCM chọn xây dựng mô hình “Phường không có ma túy”. Trên cơ sở Nghị quyết 02-NQ/TU, Đảng ủy phường ban hành nghị quyết chuyên đề, xác định lộ trình, phân công trách nhiệm rõ ràng, với phương châm “giảm cung, giảm cầu, giảm tác hại”, lấy phòng ngừa làm chính, cơ sở làm trọng tâm.

Công an phường Linh Xuân tuyên truyền về tác hại của ma túy đến học sinh tại trường học trên địa bàn ẢNH: THU HƯỜNG

Tại phường Tăng Nhơn Phú, địa bàn sau sáp nhập rộng hơn 19km2 với 86 khu phố, hơn 208.000 dân, tập trung nhiều trường đại học, doanh nghiệp, khu công nghệ cao. Trung tá Cao Huỳnh Thanh, Trưởng Công an phường, cho biết, địa bàn phường Tăng Nhơn Phú đông dân, giáp ranh nhiều nơi, dịch vụ lưu trú, nhà trọ phát triển nhanh nên tiềm ẩn phức tạp về an ninh trật tự. Năm 2026, phường đặt mục tiêu ít nhất 30% khu phố đạt chuẩn “không có ma túy”, song toàn bộ 86 khu phố đều đăng ký phấn đấu ngay trong năm.

Phường Linh Xuân cũng là địa bàn phức tạp khi tập trung đông sinh viên, công nhân tại Khu chế xuất Linh Trung I và các trường đại học. Tại buổi tuyên truyền về tác hại của ma túy tổ chức ở Trường Đại học Công nghệ TPHCM (Hutech), Nguyễn Thùy An, sinh viên năm 2, chia sẻ: “Biết ma túy có thể ngụy trang dưới dạng kẹo, sữa và nhiều sản phẩm khác, tụi em rất lo và giờ phải thật cảnh giác”.

Bí thư Đảng ủy phường Linh Xuân Nguyễn Thị Bé Hai cho biết, phường đặt mục tiêu hoàn thành xây dựng “Phường không có ma túy” vào năm 2028, sớm hơn hai năm so với lộ trình chung của thành phố. Trước hết, phường rà soát, phân loại địa bàn; nắm chắc người nghiện, người sử dụng trái phép chất ma túy, người sau cai nghiện và nhóm nguy cơ cao. Mỗi trường hợp đều có hồ sơ quản lý, giao trách nhiệm cụ thể cho công an khu vực, tổ dân phố và đoàn thể theo dõi, hỗ trợ.

Đồng bộ giải pháp, rút ngắn lộ trình

Tại hội nghị tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị 48-CT/TW và quán triệt Nghị quyết 02-NQ/TU, Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang khẳng định, xây dựng TPHCM không có ma túy là mục tiêu xuyên suốt, gắn bảo đảm an ninh với phát triển con người, làm nền tảng cho tăng trưởng bền vững và một đô thị đáng sống. Đồng chí cũng khẳng định TPHCM quyết tâm đạt mục tiêu xây dựng TPHCM không ma túy vào năm 2030.

Trên tinh thần đó, các phường không chỉ tăng cường trấn áp mà còn đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ vào tuyên truyền, xử lý các vụ việc liên quan đến ma túy. Tại phường Tăng Nhơn Phú, bản đồ số quản lý địa bàn đã được đưa vào sử dụng, hiển thị tổng quan tình hình, vị trí các vụ việc, giúp công an quản lý đối tượng với đầy đủ thông tin chi tiết. Thông qua phân bố vị trí, Công an phường có thể nhận diện sự liên kết giữa các đối tượng nghi vấn. Bản đồ cũng hiển thị lịch sử vi phạm để nhận diện cơ sở có nguy cơ phát sinh tệ nạn xã hội.

Tương tự, phường Xuân Hòa xây dựng lộ trình đến năm 2026 có trên 50% khu phố không ma túy; năm 2027 đạt 100% và duy trì bền vững. Chủ tịch UBND phường Nguyễn Hùng Hậu nhấn mạnh 5 trụ cột trong triển khai thực hiện: quản lý địa bàn chặt; tấn công tội phạm quyết liệt; tổ chức cai nghiện, hỗ trợ sau cai; phát huy sức dân; đẩy mạnh chuyển đổi số.

Fanpage “Công an phường” của phường Tân Sơn Hòa, hay rộng hơn là ứng dụng “SOS An ninh trật tự CA TPHCM” của Công an TPHCM cũng trở thành kênh tương tác hai chiều; người dân phản ánh thông tin, công an tiếp nhận và chỉ đạo xử lý kịp thời.

Điểm chung ở các địa phương là coi khu phố là “pháo đài”, mỗi gia đình là “trận địa”. Công tác phòng, chống ma túy được gắn với phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, đi kèm bình xét danh hiệu văn hóa, đánh giá thi đua hàng năm. Ở nhiều nơi, cán bộ, đảng viên phải gương mẫu; nếu để người thân vi phạm thì sẽ bị xem xét trách nhiệm.

TPHCM có địa bàn rộng, dân cư biến động, trong khi thủ đoạn tội phạm ngày càng tinh vi, hoạt động trên không gian mạng gia tăng, nên mục tiêu đến năm 2030 xây dựng thành phố không ma túy là thách thức lớn. Tuy vậy, việc các phường chủ động ban hành nghị quyết, xây dựng kế hoạch riêng, đặt mục tiêu rõ ràng, phân công cụ thể cho thấy quyết tâm rất lớn từ cơ sở.

Chiều 19-3, UBND phường Bình Phú tổ chức hội nghị triển khai thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/TU ngày 12-12-2025 của Ban Chấp hành Đảng bộ TPHCM về nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tội phạm và tệ nạn ma túy; phấn đấu xây dựng TPHCM không có ma túy vào năm 2030. Phường Bình Phú phấn đấu năm 2026 có 30% khu phố đạt tiêu chí địa bàn không có ma túy; 100% cơ sở giáo dục, y tế, tổ chức đoàn thể, cơ quan, doanh nghiệp không có ma túy.

THU HƯỜNG - CẨM TUYẾT