Xã Bà Điểm triển khai nhiều công trình dân sinh

Đồng chí Trần Văn Tuấn chúc mừng Ban Chấp hành Đảng bộ xã Bà Điểm

Ngày 12-8, Đảng bộ xã Bà Điểm (TPHCM) tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030. Đồng chí Trần Văn Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch HĐND TPHCM, đến dự.

Đảng bộ xã Bà Điểm xác định trong nhiệm kỳ 2025-2030, sẽ triển khai 45 công trình trọng điểm; xã sẽ nâng cấp, mở rộng nhiều tuyến đường; cải tạo hệ thống thoát nước; xây dựng mới các tuyến giao thông dọc kênh. Đồng thời, xây dựng thêm nhiều trường học các cấp, công viên, trung tâm thể dục thể thao... Xã cũng xác định 2 chương trình trọng điểm, 3 khâu đột phá thực hiện trong nhiệm kỳ.

Phát biểu chỉ đạo, đồng chí Trần Văn Tuấn yêu cầu Đảng bộ xã Bà Điểm tập trung thực hiện hiệu quả các mục tiêu, giải pháp đã đề ra. Phấn đấu thay đổi diện mạo nông thôn, tiến tới mục tiêu lên phường.

Đồng chí Trần Văn Tuấn phát biểu chỉ đạo

Đồng chí Trần Văn Tuấn yêu cầu Đảng bộ xã Bà Điểm xác định rõ tiềm năng, lợi thế, khó khăn, thách thức để phát triển. Trong đó, cần lưu ý làm tốt công tác quy hoạch, quản lý đô thị, giải phóng mặt bằng, quản lý trật tự xây dựng, không để xảy ra tình trạng lấn chiếm, xây dựng sai phép hoặc không phép.

Đại hội đã ra mắt Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Đảng ủy, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy xã Bà Điểm nhiệm kỳ 2025-2030. Thường trực Đảng ủy xã gồm: Đồng chí Nguyễn Anh Tuấn, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã; Nguyễn Thị Kim Phúc Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy; Nguyễn Tuấn Anh, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã.

NGÔ BÌNH