Xảy ra nhiều vi phạm về khám, chữa bệnh: Bộ Y tế yêu cầu chấn chỉnh

Thời gian gần đây, tại một số cơ sở y tế đã xảy ra nhiều vi phạm trong công tác khám, chữa bệnh, ảnh hưởng đến quyền lợi, sự an toàn của người bệnh, gây bức xúc dư luận và tác động xấu đến uy tín ngành Y tế.

Một phòng khám tư nhân từng bị cơ quan chức năng xử lý vi phạm hành chính

Trước tình hình đó, Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan vừa ban hành Chỉ thị số 07-CT/BYT về tăng cường công tác quản lý, nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh.

Theo chỉ thị, Sở Y tế các tỉnh, thành phố phải đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn thực hiện đúng các quy định pháp luật, quy chế chuyên môn, quy trình kỹ thuật; công khai danh sách cơ sở khám, chữa bệnh đã được cấp phép, phạm vi hoạt động chuyên môn, danh sách người hành nghề, giá dịch vụ để người dân nắm rõ và giám sát. Các địa phương cần tăng cường quản lý việc cấp mới, gia hạn, điều chỉnh giấy phép hành nghề; đình chỉ, thu hồi giấy phép khi có vi phạm.

Bộ Y tế yêu cầu các địa phương tập trung thanh tra, kiểm tra, giám sát chặt chẽ hoạt động của các cơ sở hành nghề; xử lý nghiêm và công khai các cơ sở vi phạm. Đặc biệt, đối với bệnh viện, cần chú trọng giáo dục y đức, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, thực hiện nghiêm quy chế chuyên môn và nội bộ.

Theo Bộ Y tế, nổi lên trong thời gian qua là tình trạng phòng khám tư nhân hoạt động trái phép, thiếu điều kiện cơ sở vật chất, trang thiết bị, nhân lực; hành vi thuê người khác đứng tên đăng ký hoạt động. Một số cơ sở làm đẹp, cơ sở có yếu tố nước ngoài còn vi phạm khi cung cấp dịch vụ ngoài phạm vi cấp phép, quảng cáo sai sự thật, lợi dụng danh nghĩa bác sĩ, chuyên gia nước ngoài không rõ lai lịch để lừa dối người bệnh.

Bộ Y tế khẳng định sẽ phối hợp với các địa phương kiểm tra, xử lý nghiêm, công khai sai phạm nhằm chấn chỉnh hoạt động khám, chữa bệnh, bảo đảm quyền lợi và an toàn cho người dân.

NGUYỄN QUỐC