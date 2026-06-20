Xây trường học cho các xã biên giới: Khánh thành trường gắn với tổ chức khai giảng năm học mới

Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu, Trưởng Ban Chỉ đạo xây dựng trường học cho các xã biên giới chủ trì cuộc họp của Ban Chỉ đạo trực tuyến với 22 địa phương. Ảnh: VGP

Theo báo cáo tại cuộc họp, về danh mục đầu tư xây dựng, tính đến tháng 6-2026, toàn quốc đã khởi công xây dựng 229 trường/tổng số 248 xã, phường biên giới thuộc 21/22 tỉnh thành. Về tiến độ, tính đến ngày 15-6, có 108 trường đã khởi công năm 2025, trong đó 8 trường sử dụng ngân sách địa phương và 100 trường sử dụng ngân sách trung ương. Hiện nay, 1/108 trường đã hoàn thành và đưa vào hoạt động; 107 trường còn lại đang được đẩy mạnh thi công, trong đó một số trường chậm tiến độ. Báo cáo tại cuộc họp, Bộ GD-ĐT và các địa phương cho biết, nguyên nhân chính gây chậm tiến độ, làm phát sinh tổng mức đầu tư là do khó khăn về điều kiện địa hình, địa chất, thời tiết...

Kết luận cuộc họp, Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu cho rằng, cơ chế đặc thù đã có, chính sách dành cho nhà trường và học sinh đã được ban hành, nguồn vốn xây dựng cơ bản đã được bố trí. Vì vậy, các địa phương không được viện dẫn những khó khăn chung để trì hoãn tiến độ, trách nhiệm hoàn thành công trình thuộc về người đứng đầu địa phương. Phó Thủ tướng yêu cầu bảo đảm đồng thời các mục tiêu về tiến độ, chất lượng, an toàn và hiệu quả đầu tư; tuyệt đối không để xảy ra thất thoát, lãng phí. Các địa phương phải chủ động chuẩn bị đội ngũ giáo viên, cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học để khi công trình hoàn thành có thể đưa vào vận hành ngay; tinh thần là khánh thành trường gắn với tổ chức khai giảng năm học mới.

Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu giao Bộ GD-ĐT cùng các bộ, ngành thường xuyên đôn đốc, kiểm tra, bảo đảm tất cả các trường phải vận hành trước ngày 30-8; không để xảy ra tình trạng trường học đã khánh thành nhưng chưa đủ điều kiện tổ chức dạy và học. Chủ tịch UBND các tỉnh có cam kết bằng văn bản về tiến độ hoàn thành dự án, đây là cam kết chính trị, thể hiện trách nhiệm của địa phương trước Đảng, Nhà nước và nhân dân.

THANH HOA