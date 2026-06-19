Tập trung chuẩn bị kỹ lưỡng việc tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng

Chiều 19-6, Ban Chỉ đạo Quân khu 7 về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ (Ban Chỉ đạo 515) và Ban Chỉ đạo 515 TPHCM phối hợp tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch, báo cáo công tác chuẩn bị tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng (phường Hòa Hưng, TPHCM).

Chủ trì hội nghị có Thiếu tướng Trần Chí Tâm, Phó Chính ủy Quân khu 7, Trưởng Ban Chỉ đạo 515 Quân khu 7; đồng chí Nguyễn Mạnh Cường, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND TPHCM, Trưởng Ban Chỉ đạo 515 TPHCM.

Thiếu tướng Trần Chí Tâm và Phó Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Mạnh Cường chủ trì hội nghị

Tại hội nghị, Đại tá Nguyễn Đình Chuẩn, Phó Chính ủy Bộ Tư lệnh TPHCM, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo 515 TPHCM, cùng đại diện các đơn vị phối hợp đã báo cáo kết quả công tác chuẩn bị tổ chức tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng.

Đại tá Nguyễn Đình Chuẩn, Phó Chính ủy Bộ Tư lệnh TPHCM báo cáo tại hội nghị

Trước đó, từ ngày 15-6, Bộ Tư lệnh TPHCM phối hợp Viện Thiết kế, Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật; Trường Đại học Bách khoa, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên và các đơn vị liên quan tổ chức khảo sát tại 3 khu vực trong Công viên Lê Thị Riêng. Các lực lượng sử dụng radar xuyên đất và các phương pháp kỹ thuật để thăm dò, rà quét hiện trường.

Thượng tá Phạm Thị Thanh Vân, Viện Thiết kế Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật, Bộ Quốc phòng báo cáo kết quả khảo sát

Kết quả khảo sát bước đầu ghi nhận một số dị thường dưới lòng đất. Dữ liệu từ các đơn vị tham gia khảo sát có nhiều điểm tương đồng, là cơ sở quan trọng để tiếp tục triển khai các bước tiếp theo theo đúng quy định.

Đại diện Trường Đại học Tự nhiên, Đại học Quốc gia TPHCM báo cáo kết quả khảo sát

Sơ đồ phân tích dữ liệu Vật lý địa cầu tại khu vực Công viên Lê Thị Riêng

Tại hội nghị, Thiếu tướng Nguyễn Thành Trung, Chính ủy Bộ Tư lệnh TPHCM, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo 515 TPHCM, cho biết, qua quá trình xác minh, đối chiếu, các cơ sở lịch sử, khoa học, pháp lý và thực tiễn đã được tập hợp, làm rõ. Kết quả khảo sát cho thấy có sự tương đồng giữa hình ảnh, tọa độ và lời kể của các nhân chứng tại những vị trí nghi có rãnh mộ.

Thiếu tướng Nguyễn Thành Trung, Chính ủy Bộ Tư lệnh TPHCM trao đổi tại hội nghị

Theo Thiếu tướng Nguyễn Thành Trung, công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại khu vực Công viên Lê Thị Riêng đang được triển khai thận trọng, chặt chẽ. Trong các bước theo quy trình, đến nay các đơn vị đã thực hiện cơ bản 4 bước; bước tiếp theo là tổ chức tìm kiếm, quy tập trên thực địa.

Việc tìm kiếm, quy tập sẽ được triển khai theo hình thức “cuốn chiếu”, ưu tiên thực hiện trước tại các khu vực thuận lợi, sau đó tiếp tục triển khai tại những vị trí phức tạp hơn. Phương châm thực hiện là “chắc đến đâu làm đến đó, dễ làm trước, khó làm sau”, bảo đảm thận trọng, tỉ mỉ, khoa học và tôn nghiêm.

Ban Chỉ đạo 515 Quân khu 7 sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với TPHCM, tăng cường lực lượng, phương tiện, tạo điều kiện thuận lợi nhất để thành phố triển khai công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ. Trong quá trình thực hiện, các đơn vị phải đặc biệt chú trọng bảo đảm an toàn về lực lượng, phương tiện, trang thiết bị và khu vực thi công.

Phó chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Mạnh Cường phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Thay mặt Ban Chỉ đạo 515 TPHCM, đồng chí Nguyễn Mạnh Cường cảm ơn sự chỉ đạo sâu sát, cụ thể của Ban Chỉ đạo 515 quốc gia; sự hỗ trợ tích cực của Ban Chỉ đạo 515 Quân khu 7, các chuyên gia và đơn vị phối hợp trong thời gian qua.

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Mạnh Cường nhấn mạnh, quan điểm chỉ đạo xuyên suốt của lãnh đạo thành phố là tập trung quyết liệt, chuẩn bị chu đáo và làm tốt nhất có thể mọi điều kiện liên quan đến công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng; bảo đảm đúng quy trình, chặt chẽ, khoa học, an toàn và thể hiện sự tri ân sâu sắc đối với các anh hùng liệt sĩ.

Lực lượng Công binh rà soát kim loại, vật nổ trước khi bàn giao cho các lực lượng thực hiện nhiệm vụ tiếp theo tại khu vực Công viên Lê Thị Riêng

THU HOÀI - MẠNH THẮNG