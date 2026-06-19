Nhân kỷ niệm 101 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21-6-1925 - 21-6-2026), sáng 19-6, đoàn công tác Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM do đồng chí Đặng Minh Thông, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM, làm trưởng đoàn, đến thăm, chúc mừng các cơ quan báo chí Trung ương đóng trên địa bàn thành phố.

Lãnh đạo TPHCM thăm, chúc mừng các cơ quan báo chí Trung ương. Thực hiện: MẠNH THẮNG

Cùng đi với đoàn có các đồng chí: Trần Văn Khuyên, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM; Nguyễn Tấn Phong, Chủ tịch Hội Nhà báo TPHCM; Nguyễn Ngọc Hồi, Phó Giám đốc Sở VH-TT TPHCM; Nguyễn Công Tâm, Phó Chánh Văn phòng Thành ủy TPHCM.

Đoàn đã đến thăm, chúc mừng Văn phòng đại diện phía Nam Báo điện tử Chính phủ, Cơ quan Thường trực miền Nam Tạp chí Cộng sản tại TPHCM và Cơ quan Thường trực Báo Nhân Dân tại TPHCM.

Đồng chí Đặng Minh Thông tặng hoa chúc mừng Văn phòng Đại diện phía Nam Báo điện tử Chính phủ

Tại các nơi đến thăm, đồng chí Đặng Minh Thông gửi lời chúc mừng đến đội ngũ cán bộ, phóng viên, biên tập viên, người lao động các cơ quan báo chí nhân kỷ niệm 101 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam; đồng thời ghi nhận, đánh giá cao những đóng góp của các cơ quan báo chí trong công tác thông tin, tuyên truyền, đồng hành cùng sự phát triển của TPHCM và đất nước.

Đồng chí Đặng Minh Thông nhấn mạnh, các cơ quan báo chí Trung ương luôn là lực lượng nòng cốt trên mặt trận tư tưởng, văn hóa; kịp thời phản ánh thực tiễn đời sống kinh tế - xã hội, lan tỏa mô hình hay, cách làm hiệu quả, góp phần tạo sự đồng thuận xã hội, củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước.

Đồng chí Đặng Minh Thông thăm, chúc mừng và tặng hoa Cơ quan Thường trực miền Nam Tạp chí Cộng sản tại TPHCM

Thông tin về một số nhiệm vụ trọng tâm của thành phố trong thời gian tới, đồng chí Đặng Minh Thông cho biết TPHCM đang hướng đến nhiều sự kiện chính trị, xã hội quan trọng, đặc biệt là các hoạt động kỷ niệm 50 năm Thành phố Sài Gòn - Gia Định chính thức vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh (2-7-1976 - 2-7-2026).

Thành phố cũng đang tập trung triển khai nhiều công trình, dự án có ý nghĩa thiết thực, tạo dấu ấn phát triển mới, trong đó có các công trình được khởi công, khánh thành, đưa vào sử dụng phục vụ người dân.

Đồng chí Đặng Minh Thông thông tin, đầu tháng 7 tới, Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình TPHCM sẽ chính thức ra mắt số báo đầu tiên, đánh dấu bước phát triển mới trong quá trình sắp xếp, tinh gọn hệ thống báo chí thành phố theo chủ trương chung.

Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Đặng Minh Thông chúc mừng cán bộ, phóng viên, biên tập viên Cơ quan Thường trực Báo Nhân Dân tại TPHCM

Phó Bí thư Thành ủy TPHCM mong muốn các cơ quan báo chí tiếp tục đồng hành, tăng cường tuyên truyền về những thành tựu phát triển của thành phố, các công trình, dự án trọng điểm, các hoạt động hướng tới những ngày lễ lớn của đất nước và TPHCM; đồng thời lan tỏa tinh thần đổi mới, khát vọng phát triển, góp phần tạo khí thế thi đua sôi nổi trong toàn xã hội.

Đồng chí Đặng Minh Thông tặng hoa chúc mừng Cơ quan Thường trực Báo Nhân Dân tại TPHCM

Đại diện các cơ quan báo chí cảm ơn sự quan tâm của lãnh đạo TPHCM; khẳng định sẽ tiếp tục phát huy vai trò cơ quan báo chí cách mạng, nâng cao chất lượng thông tin tuyên truyền, đồng hành cùng sự phát triển của TPHCM và cả nước.

MẠNH THẮNG