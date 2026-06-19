Cử tri đánh giá cao nhiều chương trình ý nghĩa của TPHCM

Cử tri và người dân ghi nhận, đánh giá cao sự lãnh đạo của Đảng bộ, sự điều hành của chính quyền thành phố; đồng thời bày tỏ sự đồng thuận, tin tưởng sâu sắc đối với những định hướng phát triển thành phố đang được triển khai đồng bộ.

Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được trao đổi cùng các đại biểu tại kỳ họp. Ảnh: VIỆT DŨNG

Giám sát chặt các vấn đề cử tri quan tâm

Sáng 19-6, tại kỳ họp thứ 3, HĐND TPHCM khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031, Phó Chủ tịch HĐND TPHCM Nguyễn Trường Nhật Phượng trình bày báo cáo kết quả hoạt động 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2026 của HĐND TPHCM và Thường trực HĐND TPHCM.

Trong 6 tháng đầu năm, Thường trực HĐND TPHCM tổ chức 3 kỳ họp HĐND TPHCM, ban hành 51 nghị quyết, gồm 4 nghị quyết quy phạm pháp luật và 47 nghị quyết cá biệt. Các nghị quyết tập trung vào những vấn đề quan trọng, cấp thiết thuộc thẩm quyền như điều chỉnh chủ trương đầu tư các dự án trọng điểm, đầu tư công, định hướng phát triển không gian đô thị, cơ chế khai thác và sử dụng hiệu quả quỹ đất nhằm tạo nguồn lực cho đầu tư phát triển.

Phó Chủ tịch HĐND TPHCM Nguyễn Trường Nhật Phượng trình bày báo cáo tại kỳ họp. Ảnh: VIỆT DŨNG

Thường trực và các ban của HĐND TPHCM tổ chức nhiều cuộc giám sát, khảo sát trên các lĩnh vực đầu tư công, phát triển hạ tầng giao thông, chỉnh trang đô thị, giáo dục, y tế, văn hóa - xã hội, thực thi pháp luật và việc triển khai các cơ chế, chính sách đặc thù theo các nghị quyết của Quốc hội.

Nội dung giám sát được lựa chọn có trọng tâm, bám sát yêu cầu thực tiễn và những vấn đề cử tri, người dân quan tâm. Thông qua hoạt động giám sát, khảo sát đã kịp thời phát hiện những khó khăn, vướng mắc trong quá trình tổ chức thực hiện; đồng thời kiến nghị nhiều giải pháp tháo gỡ, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các chương trình, dự án trọng điểm và nâng cao hiệu quả sử dụng các nguồn lực đầu tư của thành phố.

Công tác tiếp xúc cử tri, tiếp công dân và hoạt động dân nguyện tiếp tục được quan tâm thực hiện, nổi bật là khởi động lại chương trình "Dân hỏi – Chính quyền trả lời" trên nền tảng số, góp phần tăng cường mối liên hệ giữa đại biểu dân cử với cử tri và người dân. Công tác đối ngoại và công tác tham mưu, phục vụ tiếp tục được triển khai hiệu quả, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Đại biểu dự kỳ họp. Ảnh: VIỆT DŨNG

Cùng với đó, mô hình “HĐND số” tiếp tục được triển khai, từng bước hình thành môi trường làm việc điện tử thống nhất giữa HĐND TPHCM và HĐND 168 xã, phường, đặc khu. Cổng thông tin điện tử HĐND TPHCM đã đăng tải hơn 664 tin, bài, thu hút trên 400.000 lượt truy cập.

Trong 6 tháng cuối năm, Thường trực HĐND TPHCM tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, đổi mới và hành động; tập trung nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của HĐND thành phố; tăng cường giám sát, đồng hành cùng UBND thành phố tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, phấn đấu hoàn thành cao nhất các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2026 và các chỉ tiêu đề ra.

Cử tri phản ánh nhiều vấn đề dân sinh

Cũng tại kỳ họp, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM Trương Thị Bích Hạnh trình bày thông báo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri; thông báo tình hình hoạt động tham gia xây dựng chính quyền thành phố 6 tháng đầu năm 2026 của Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM.

Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM Trương Thị Bích Hạnh trình bày thông báo của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM tại kỳ họp. Ảnh: VIỆT DŨNG

Cử tri và người dân ghi nhận, đánh giá cao sự lãnh đạo của Đảng bộ, sự điều hành của chính quyền thành phố trong 6 tháng đầu năm 2026. Kinh tế tăng trưởng tích cực, chính quyền địa phương 2 cấp vận hành ổn định, quốc phòng - an ninh đảm bảo, công tác an sinh - xã hội được tập trung thực hiện và đạt nhiều kết quả. Cử tri cũng bày tỏ sự đồng thuận, tin tưởng sâu sắc trước những định hướng phát triển thành phố đang được triển khai đồng bộ.

Đặc biệt, cử tri quan tâm và đánh giá cao chương trình tầm soát sức khỏe miễn phí cho trên 14.000 người dân, cùng với việc thiết lập hồ sơ sức khỏe điện tử theo vòng đời và đầu tư đồng bộ 100% trạm y tế cấp xã; chính sách miễn phí vé xe buýt đối với các tuyến đang hoạt động, với kinh phí dự kiến khoảng 7.000 tỷ đồng từ ngân sách. Đồng thời, thành phố đẩy mạnh chuyển đổi sang giao thông xanh kết hợp với quy hoạch mạng lưới vận tải hành khách công cộng, kết nối đồng bộ với các nhà ga metro, từng bước hoàn thiện hạ tầng giao thông văn minh, hiện đại.

Cùng với đó là chiến dịch “150 ngày đêm hoàn thành 1.000 phòng học” đã chuyển công năng 3 trụ sở cơ quan thành trường học, bàn giao 3 trụ sở cơ quan, đơn vị cho 3 bệnh viện lớn nhằm mở rộng quy mô và nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh; thành phố dự kiến tặng 1 triệu đồng/hộ cho các gia đình chính sách, hộ bảo trợ xã hội, hộ nghèo, cận nghèo và các trường hợp khó khăn nhân dịp kỷ niệm 50 năm ngày Thành phố chính thức mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Đại biểu dự kỳ họp. Ảnh: VIỆT DŨNG

Bên cạnh đó, cử tri và nhân dân phản ánh, kiến nghị tập trung vào các vấn đề như: tình trạng nhiều dự án "quy hoạch treo" kéo dài ảnh hưởng đến quyền và lợi ích hợp pháp của người dân; tình trạng ngập úng và ùn tắc giao thông cục bộ tại một số khu vực; cử tri đề nghị đẩy nhanh tiến độ các công trình, dự án trọng điểm, nhất là các tuyến metro, dự án chống ngập và các dự án tồn đọng kéo dài; đẩy mạnh chương trình phát triển nhà ở xã hội, nhà ở cho công nhân, người lao động; tháo gỡ khó khăn trong đấu thầu thuốc, vật tư y tế; tiếp tục sắp xếp, khai thác hiệu quả các trụ sở dôi dư; quan tâm chính sách, chế độ đối với cán bộ khu phố, ấp bị ảnh hưởng do sắp xếp tổ chức bộ máy.

Cử tri cũng quan tâm công tác cải cách hành chính, chuyển đổi số, liên thông dữ liệu phục vụ người dân; tình trạng ô nhiễm môi trường, thu gom và xử lý rác thải; công tác bảo đảm an toàn thực phẩm, phòng chống hàng giả, hàng kém chất lượng và các giải pháp bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn thành phố.

Trong 6 tháng đầu năm, Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM luôn đồng hành cùng chính quyền, phát huy vai trò cầu nối giữa Đảng, chính quyền và nhân dân trên nhiều lĩnh vực. Trong lĩnh vực tham gia xây dựng pháp luật, Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM đã góp ý hơn 100 dự thảo văn bản quy phạm pháp luật; đặc biệt dự thảo Luật Đô thị đặc biệt đã nhận được sự quan tâm góp ý của các chuyên gia, nhà khoa học và hơn 2.744 lượt ý kiến qua các nền tảng số. Đồng thời, tổ chức phản biện đối với dự thảo quy định giá dịch vụ thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn sinh hoạt, qua đó kiến nghị bổ sung chính sách trợ giá cho hộ nghèo, hộ cận nghèo và khu nhà trọ công nhân đã được cơ quan soạn thảo tiếp thu. Toàn hệ thống MTTQ Việt Nam TPHCM đã huy động hiệu quả nguồn lực xã hội góp phần thực hiện tốt chính sách đối với người có công, chính sách an sinh xã hội, bảo trợ xã hội, chính sách hậu phương quân đội, với số tiền hàng trăm tỷ đồng. Cùng với đó, phát động, ký kết hợp tác triển khai xây dựng trên 60.000 căn nhà ở xã hội, nhà ở cho thuê cho công nhân lao động; đã trồng trên 330.000 cây xanh thực hiện chương trình “1 triệu cây xanh” của thành phố. Đặc biệt, đăng ký hơn 330 công trình, hoạt động chào mừng 50 năm Thành phố mang tên Bác với tổng trị giá chăm lo hàng ngàn tỷ đồng.

NGÔ BÌNH - THU HƯỜNG