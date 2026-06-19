Miền Bắc và miền Trung sắp có đợt nắng nóng diện rộng

Chiều 19-6, Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia thông tin, miền Bắc và miền Trung sắp có một đợt nắng nóng diện rộng và có xu hướng tăng dần cường độ trong những ngày tới.

Hà Nội sắp có một đợt nắng nóng, nhiệt độ có thể 39-40 độ C. Ảnh: PHÚC HẬU

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia, trong ngày 19-6, khu vực đồng bằng Bắc bộ, từ Thanh Hóa đến TP Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk ghi nhận nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt.

Cơ quan khí tượng dự báo ngày 20-6, khu vực đồng bằng Bắc bộ tiếp tục có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-36 độ C, có nơi trên 37 độ C. Độ ẩm thấp nhất phổ biến 55-60%.

Tại khu vực từ Thanh Hóa đến TP Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk, nắng nóng và nắng nóng gay gắt tiếp diễn với nhiệt độ cao nhất phổ biến 36-38 độ C, có nơi trên 38 độ C. Độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến 50-55%.

Sang ngày 21-6, phạm vi nắng nóng ở miền Bắc có xu hướng mở rộng lên khu vực trung du Bắc bộ. Nhiệt độ cao nhất tại trung du và đồng bằng Bắc bộ phổ biến 35-37 độ C, có nơi trên 37 độ C.

Trong khi đó, khu vực từ Thanh Hóa đến TP Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk tiếp tục là vùng có cường độ nắng nóng mạnh nhất cả nước. Nhiệt độ cao nhất phổ biến 36-38 độ C, có nơi vượt 38 độ C.

Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia nhận định, nắng nóng tại khu vực từ Thanh Hóa đến TP Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk còn có khả năng kéo dài trong nhiều ngày tới.

Từ ngày 22 đến 23-6, nắng nóng có khả năng xuất hiện tại khu vực Bắc bộ. Nhiệt độ Hà Nội có thể lên tới 39-40 độ C.

Đồ họa có sử dụng AI. Thực hiện: PHÚC HẬU

PHÚC VĂN