Xã hội

Nhà xuất bản Hội Nhà văn bị đình chỉ hoạt động trong 2 tháng

SGGPO

Ngày 15-6, Cục Xuất bản, In và Phát hành đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Nhà xuất bản Hội Nhà văn, do xuất bản cuốn sách Chuyện với Thanh - Lời kể mới về ánh sáng của tác giả Nguyễn Thành Nam, có nội dung sai sự thật nghiêm trọng.

Theo quyết định xử phạt, cuốn sách có một số thông tin, nhận định không chính xác về một số nhân vật, sự kiện lịch sử; đồng thời sử dụng ngôn ngữ thể hiện chưa phù hợp khi viết về Chủ tịch Hồ Chí Minh và một số đồng chí lãnh đạo tiền bối của Đảng.

Nhà xuất bản Hội Nhà văn bị phạt tiền 100 triệu đồng và đình chỉ hoạt động trong thời hạn 2 tháng để rà soát, chấn chỉnh toàn diện hoạt động chuyên môn. Bên cạnh đó, nhà xuất bản phải tiêu hủy toàn bộ số xuất bản phẩm bị thu hồi và nộp lại toàn bộ số tiền thu lợi bất hợp pháp từ việc phát hành cuốn sách.

Trước đó, ngày 4-6-2026, Cục Xuất bản, In và Phát hành đã yêu cầu Nhà xuất bản Hội Nhà văn đình chỉ phát hành, thu hồi toàn bộ số sách trên thị trường; đồng thời có văn bản đề nghị các địa phương rà soát, thu hồi, ngăn chặn việc phát hành cuốn sách và đề nghị hệ thống thư viện không đưa cuốn sách vào phục vụ bạn đọc.

Việc xử lý nghiêm vụ việc thể hiện quyết tâm giữ vững kỷ cương, kỷ luật trong hoạt động xuất bản; đề cao trách nhiệm của cơ quan chủ quản, nhà xuất bản và đội ngũ làm công tác xuất bản; góp phần nâng cao chất lượng xuất bản phẩm và hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trong lĩnh vực xuất bản.

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VĨNH XUÂN

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Nhà xuất bản Hội Nhà văn Nhà xuất bản Xuất bản Phạt tiền Tiêu hủy đình chỉ hoạt động 2 tháng

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