Kỳ họp thứ 3 HĐND TPHCM khóa XI: Xem xét 53 nội dung quan trọng đối với sự phát triển TPHCM

Kỳ họp sẽ xem xét, quyết định 53 nội dung thuộc thẩm quyền của HĐND TPHCM. Trong đó có nhiều cơ chế, chính sách và dự án có ý nghĩa quan trọng đối với sự phát triển của thành phố trong giai đoạn tới.

Sáng 19-6, HĐND TPHCM khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031 khai mạc kỳ họp thứ 3 (kỳ họp thường lệ giữa năm).

Các đại biểu dự kỳ họp. Ảnh VIỆT DŨNG

Dự kỳ họp, lãnh đạo Trung ương có đồng chí Bùi Thị Quỳnh Thơ, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Công tác đại biểu Quốc hội.

Lãnh đạo TPHCM dự kỳ họp có các đồng chí: Lê Quốc Phong, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM; Nguyễn Văn Được, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TPHCM; Võ Văn Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TPHCM; Văn Thị Bạch Tuyết, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM; Nguyễn Mạnh Cường, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND TPHCM; Võ Ngọc Thanh Trúc, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn Đại biểu Quốc hội TPHCM; Trương Thị Bích Hạnh, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM Lê Quốc Phong trao đổi với các đại biểu tham dự kỳ họp. Ảnh: VIỆT DŨNG

Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được trao đổi cùng các đại biểu. Ảnh: VIỆT DŨNG

Phát biểu khai mạc kỳ họp, Chủ tịch HĐND TPHCM Võ Văn Minh nhấn mạnh, kỳ họp thứ 3 HĐND TPHCM khóa XI diễn ra trong thời điểm có ý nghĩa đặc biệt đối với TPHCM. Toàn Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố đang hướng tới kỷ niệm 50 năm Thành phố Sài Gòn - Gia Định chính thức vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh. Đây cũng là thời điểm tròn 1 năm thành phố vận hành theo mô hình chính quyền địa phương hai cấp và đơn vị hành chính mới.

“Đây là dịp để chúng ta nhìn lại chặng đường phát triển của thành phố, đồng thời xác định rõ hơn trách nhiệm đối với giai đoạn phát triển tiếp theo”, đồng chí Võ Văn Minh nhấn mạnh.

Chủ tịch HĐND TPHCM Võ Văn Minh phát biểu khai mạc kỳ họp. Ảnh: VIỆT DŨNG

Theo đồng chí, thời gian tới, thành phố đứng trước nhiều cơ hội phát triển nhưng cũng đối mặt với không ít thách thức. Nhiệm vụ đặt ra là phải tiếp tục phát huy các tiềm năng, lợi thế, sử dụng hiệu quả các nguồn lực, tập trung đầu tư hạ tầng, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đẩy mạnh khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, tạo nền tảng cho sự phát triển nhanh và bền vững.

Tinh thần này đã được Bộ Chính trị xác định tại Nghị quyết 09-NQ/TW về xây dựng và phát triển TPHCM trong kỷ nguyên mới và được Thành ủy cụ thể hóa bằng Chương trình hành động 21-CTrHĐ/TU. Thành phố kiên định mục tiêu lấy người dân làm trung tâm, doanh nghiệp làm động lực phát triển; không ngừng nâng cao chất lượng sống của nhân dân, xây dựng chính quyền phục vụ, phát huy vai trò đầu tàu kinh tế của cả nước và tiếp tục khẳng định vị thế của thành phố trong khu vực.

Kỳ họp thứ 3 HĐND TPHCM sẽ tập trung xem xét, thảo luận, đánh giá toàn diện tình hình phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, thu chi ngân sách, đầu tư công 6 tháng đầu năm; đồng thời xác định các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm để hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu năm 2026.

Đồng thời, xem xét kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026 - 2030 và chủ trương đầu tư các dự án trọng điểm, tạo cơ sở để triển khai các công trình hạ tầng chiến lược, tăng cường kết nối liên vùng và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của thành phố.

Kỳ họp này sẽ xem xét, quyết định 53 nội dung thuộc thẩm quyền của HĐND TPHCM. Trong đó có nhiều cơ chế, chính sách và dự án có ý nghĩa quan trọng đối với sự phát triển của thành phố trong giai đoạn tới.

Đáng chú ý là việc xem xét chủ trương đầu tư 4 công trình, dự án trọng điểm dự kiến khởi công nhân dịp kỷ niệm 50 năm Thành phố Sài Gòn - Gia Định vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh. Đồng thời xem xét một số chính sách an sinh xã hội thiết thực, trong đó có chính sách hỗ trợ người sử dụng phương tiện vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt.

Các đại biểu dự kỳ họp. Ảnh: VIỆT DŨNG

Kỳ họp cũng xem xét, quyết định các chính sách tri ân, hỗ trợ đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã; người hoạt động không chuyên trách, người tham gia hoạt động tại khu phố, ấp, thôn, khu dân cư; Tổ trưởng, Tổ phó Tổ dân phố, Tổ nhân dân tự quản, Tổ dân cư tự quản thôi tham gia công tác do thực hiện chủ trương sắp xếp tổ chức bộ máy và sắp xếp lại khu phố, ấp, thôn, khu dân cư; ban hành các chính sách về phụ cấp, hỗ trợ kinh phí hoạt động đối với lực lượng tham gia công tác ở khu phố, ấp, thôn, khu dân cư theo mô hình mới.

Các nội dung trình kỳ họp đều gắn trực tiếp với yêu cầu phát triển của thành phố và đời sống của người dân. Chủ tịch HĐND TPHCM Võ Văn Minh đề nghị các đại biểu phát huy cao nhất tinh thần trách nhiệm trước cử tri và nhân dân; nghiên cứu kỹ các báo cáo, tờ trình, dự thảo nghị quyết; thảo luận thẳng thắn, khách quan, trên cơ sở thực tiễn để các quyết sách được thông qua bảo đảm tính khả thi và hiệu quả trong tổ chức thực hiện.

THU HƯỜNG - NGÔ BÌNH