TPHCM: Khu phố từ 1.000 hộ dân trở lên được đề xuất hỗ trợ kinh phí hoạt động 4,5 triệu đồng/tháng

Tại kỳ họp thứ 3 HĐND TPHCM sáng 19-6, UBND TPHCM đã trình tờ trình quy định mức phụ cấp đối với người hoạt động không chuyên trách ở khu phố, ấp, thôn, khu dân cư; số lượng, mức hỗ trợ đối với người tham gia hoạt động ở khu phố, ấp, thôn, khu dân cư; việc kiêm nhiệm và hỗ trợ kinh phí hoạt động của khu phố, ấp, thôn, khu dân cư trên địa bàn TPHCM.

Bí thư Chi bộ và Phó Bí thư Chi bộ khu phố 8 (phường Thủ Đức) khảo sát thực tế, trao đổi giải pháp để đảm bảo tuyến đường trên địa bàn luôn xanh, sạch, đẹp. Ảnh: THU HƯỜNG

Theo tờ trình, mức phụ cấp hàng tháng đối với người hoạt động không chuyên trách ở khu phố có quy mô số hộ gia đình từ 1.000 hộ trở lên; ấp, thôn, khu dân cư có quy mô số hộ gia đình từ 700 hộ trở lên; khu phố, ấp, thôn, khu dân cư thuộc đơn vị hành chính cấp xã trọng điểm về quốc phòng theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền; khu phố, ấp, thôn, khu dân cư thuộc đơn vị hành chính cấp xã ở khu vực biên giới, hải đảo, thôn đặc biệt khó khăn được khoán quỹ phụ cấp bằng 8,0 lần mức lương cơ sở (bao gồm cả hỗ trợ đóng BHXH).

Mức này để chi trả phụ cấp hàng tháng cho từng chức danh người hoạt động không chuyên trách ở khu phố, ấp, thôn, khu dân cư.

Cụ thể, Bí thư Chi bộ khu phố, ấp, thôn, khu dân cư hưởng phụ cấp hàng tháng bằng 2,7 lần mức lương cơ sở/tháng. Trưởng khu phố, ấp, thôn, khu dân cư hưởng phụ cấp hàng tháng bằng 2,65 lần mức lương cơ sở/tháng. Trưởng Ban công tác Mặt trận khu phố, ấp, thôn, khu dân cư hưởng phụ cấp hàng tháng bằng 2,65 lần mức lương cơ sở/tháng.

Các khu phố, ấp, thôn, khu dân cư khác, được khoán quỹ phụ cấp bằng 6,5 lần mức lương cơ sở (bao gồm cả hỗ trợ đóng BHXH) để chi trả phụ cấp hàng tháng cho từng chức danh người hoạt động không chuyên trách ở khu phố, ấp, thôn, khu dân cư.

Cụ thể, Bí thư Chi bộ khu phố, ấp, thôn, khu dân cư hưởng phụ cấp hàng tháng bằng 2,2 lần mức lương cơ sở/tháng. Trưởng khu phố, ấp, thôn, khu dân cư hưởng phụ cấp hàng tháng bằng 2,15 lần mức lương cơ sở/tháng. Trưởng Ban công tác Mặt trận khu phố, ấp, thôn, khu dân cư hưởng phụ cấp hằng tháng bằng 2,15 lần mức lương cơ sở/tháng.

Cấp ủy khu phố 8 (phường Thủ Đức) thăm hỏi người dân về chất lượng cuộc sống khi sinh sống trên địa bàn. Ảnh: THU HƯỜNG

Đối với mỗi khu phố, cứ tăng thêm đủ 500 hộ dân thì được bố trí thêm 1 người tham gia hoạt động tại khu phố; số lượng người được bố trí thêm tối đa không quá 8 người.

Đối với ấp, thôn, khu dân cư cứ tăng thêm đủ 300 hộ thì bố trí thêm 1 người tham gia hoạt động ở ấp, thôn khu dân cư và tối đa không quá 8 người.

Trên cơ sở số lượng thành viên, hội viên của các Chi hội tổ chức chính trị - xã hội sinh hoạt tại khu phố, ấp, thôn, khu dân cư và đặc điểm, tình hình và yêu cầu thực tiễn của địa phương, UBND cấp xã quyết định bố trí chức danh người tham gia hoạt động ở khu phố, ấp, thôn, khu dân cư. Mức hỗ trợ hàng tháng đối với người tham gia hoạt động ở khu phố, ấp, thôn, khu dân cư bằng 1,5 lần mức lương cơ sở/người/tháng.

UBND TPHCM cũng đề xuất hỗ trợ kinh phí hoạt động của khu phố, ấp, thôn, khu dân cư để tổ chức các hoạt động, sinh hoạt cộng đồng. Trong đó, khu phố có quy mô số hộ gia đình dưới 1.000 hộ; ấp, thôn, khu dân cư có quy mô số hộ gia đình dưới 700 hộ được hỗ trợ kinh phí hoạt động là 3,5 triệu đồng/khu phố, ấp, thôn, khu dân cư/tháng. Khu phố có quy mô số hộ gia đình từ 1.000 hộ trở lên; ấp, thôn, khu dân cư có quy mô số hộ gia đình từ 700 hộ trở lên được hỗ trợ kinh phí hoạt động là 4,5 triệu đồng/khu phố, ấp, thôn, khu dân cư/tháng.

THU HƯỜNG - NGÔ BÌNH