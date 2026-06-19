Hôm nay 19-6, TPHCM có thể mưa dông vào chiều tối

Ngày 19-6, TPHCM nhiều mây, ban ngày có nắng. Chiều tối và tối có khả năng xuất hiện mưa rào, dông cục bộ do ảnh hưởng của gió mùa Tây Nam. Trong cơn dông có thể xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Mưa dông phát triển ở TPHCM vào chiều 18-6. Ảnh: QUỐC ANH

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia, Nam bộ tiếp tục chịu ảnh hưởng của gió mùa Tây Nam hoạt động ở mức trung bình. Đây là hình thái thời tiết đặc trưng của mùa mưa, khiến mây đối lưu phát triển mạnh vào cuối ngày và gây mưa dông trên diện rộng.

Dữ liệu trên ứng dụng của Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia cho thấy, khu vực Tân Sơn Nhất (TPHCM) có nhiệt độ thấp nhất khoảng 26 độ C và cao nhất khoảng 32 độ C trong ngày 19-6.

Các mô hình dự báo quốc tế cũng đưa ra xu hướng tương tự. AccuWeather (Hoa Kỳ) dự báo TPHCM có nhiệt độ cao nhất hôm nay khoảng 33 độ C, thấp nhất 26-27 độ C, trời nhiều mây và có mưa cuối ngày. Mô hình ECMWF (châu Âu) dự báo độ ẩm tại TPHCM hôm nay ở mức cao (94% vào buổi sáng), mưa dông có xác suất cao tái diễn từ cuối buổi chiều đến tối.

Dự báo thời tiết TPHCM ngày 19-6. Đồ họa có sử dụng AI

Nguyên nhân chính gây mưa tại TPHCM và Nam bộ trong những ngày này là do gió mùa Tây Nam duy trì cường độ trung bình đến khá. Không khí ẩm từ biển đưa vào đất liền, kết hợp với quá trình đốt nóng bề mặt vào ban ngày tạo điều kiện thuận lợi cho các đám mây dông phát triển mạnh vào chiều tối.

Người dân TPHCM cần lưu ý khả năng xuất hiện mưa dông, sét và gió giật mạnh vào cuối ngày.

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