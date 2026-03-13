Xử lý thuyền trưởng điều khiển sà lan vướng đứt dây điện, rơi container xuống kênh Chợ Gạo

Ngày 13-3, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Đồng Tháp, cho biết đang củng cố hồ sơ, xử lý hành vi vi phạm theo quy định đối với thuyền trưởng trong vụ sà lan vướng vào dây điện ngang kênh Chợ Gạo, tỉnh Đồng Tháp.

Hiện trường vụ việc. Ảnh cắt từ clip

Trước đó, vào khoảng 10 giờ 37 phút, trên tuyến kênh Chợ Gạo, thuộc thủy phận ấp 1, xã Chợ Gạo, từ hướng Đèn Đỏ (xã Đồng Sơn) đi Vàm Kỳ Hôn (xã Bình Ninh), sà lan biển số SG-10472 (trọng tải 4179 tấn, công suất 954 CV), do N.V.Đ.H, (sinh năm 1978, ngụ khu phố Hòa Thơm, xã Tân Hòa, tỉnh Đồng Tháp) điều khiển đang chở 4 lớp container (container rỗng, không có chứa hàng hóa).

Khi đến khu vực trên do con nước lớn, thuyền trưởng không chú ý chỉ dẫn của báo hiệu đường thủy nội địa nên di chuyển qua cầu Chợ Gạo, dẫn đến lớp container trên cùng đã vướng vào dây điện, làm đứt 2 dây điện và rơi 1 container xuống kênh, không gây thiệt hại về người.

Sau khi nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát giao thông phối hợp với các đơn vị liên quan khắc phục sự cố, điều tiết giao thông, điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Phòng Cảnh sát giao thông khuyến cáo người tham gia giao thông chấp hành nghiêm quy định của Luật Giao thông đường thủy nội địa, cần chú ý quan sát và tuân thủ theo chỉ dẫn của báo hiệu, không để sự cố tương tự xảy ra, góp phần đảm bảo trật tự, an toàn giao thông thủy.

NGỌC PHÚC

