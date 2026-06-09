Xử phạt nữ du khách đăng 37 bài viết sai sự thật về “chuyện tâm linh” ở Ninh Bình

Ngày 9-6, Công an tỉnh Ninh Bình thông tin đã xử phạt một nữ du khách sử dụng tài khoản Threads đăng tải nhiều bài viết về các hiện tượng được cho là mang yếu tố tâm linh, huyền bí khi du lịch tại Ninh Bình.

Nữ du khách L.Q.A. làm việc với cơ quan công an. Ảnh: CACC

Cụ thể, cơ quan công an đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính L.Q.A. số tiền 7,5 triệu đồng về hành vi “cung cấp, chia sẻ thông tin giả mạo, thông tin sai sự thật, thông tin bịa đặt gây hoang mang dư luận trong nhân dân”.

Trước đó, trên mạng xã hội lan truyền nhiều bài viết kể về các hiện tượng được cho là mang yếu tố tâm linh trong quá trình du lịch tại địa phương. Các bài viết thu hút hơn 52.000 lượt thích, hàng chục ngàn lượt tương tác, bình luận và chia sẻ, gây ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự và hình ảnh du lịch của tỉnh.

Công an xác định chủ tài khoản mạng xã hội trên là L.Q.A., trú tại TP Hà Nội.

Ngày 8-6, tại cơ quan công an, L.Q.A. thừa nhận đã đăng tải 37 bài viết liên quan câu chuyện gặp hiện tượng tâm linh khi tham quan, du lịch tại tỉnh Ninh Bình. Trong đó, nhiều chi tiết không có căn cứ. Đặc biệt, một số nội dung do L.Q.A. tự thêm vào nhằm tăng tính hấp dẫn cho bài viết.

Sau khi làm việc với cơ quan chức năng, L.Q.A. đã gỡ bỏ các bài viết, đồng thời cam kết không tái phạm.

GIA KHÁNH