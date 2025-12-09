Đồng Nai: Xử phạt người bình luận sai về việc sáp nhập đơn vị hành chính

Một người đàn ông bình luận sai sự thật về việc sáp nhập đơn vị hành chính vừa bị Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an tỉnh Đồng Nai phát hiện, mời làm việc, lập biên bản và ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính.

Công an tỉnh Đồng Nai làm việc với D.M.T. (áo tối màu bên trái) về bình luận nội dung sai sự thật việc sáp nhập các đơn vị hành chính. Ảnh: CACC

Ngày 9-12, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an tỉnh Đồng Nai đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với ông D.M.T. (sinh năm 1986) về hành vi cung cấp, chia sẻ thông tin giả mạo, thông tin sai sự thật, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức, danh dự, nhân phẩm của cá nhân.

Trước đó, bằng các biện pháp nghiệp vụ, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao đã tiến hành xác minh, làm rõ đối tượng T. đã sử dụng tài khoản Facebook có tên là “Dương Mạnh Tường” bình luận nội dung sai sự thật về việc sáp nhập các đơn vị hành chính.

Làm việc với cơ quan công an, T. đã thừa nhận hành vi vi phạm, tự nguyện xoá bỏ các bài viết trên trang cá nhân và cam kết không tái phạm. Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao đã lập biên bản vi phạm hành chính, ban hành quyết định xử phạt số tiền 7,5 triệu đồng theo quy định tại điểm a, khoản 1, Điều 101, Nghị Định số 15/2020/NĐ-CP ngày 3-2-2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyến điện, công nghệ thông tin, an toàn thông tin mạng và giao dịch điện tử.

Qua vụ việc nêu trên, Công an tỉnh Đồng Nai khuyến cáo các tổ chức, cá nhân tham gia các hoạt động trên không gian mạng phải tuyệt đối chấp hành nghiêm các quy định pháp luật khi cung cấp, chia sẻ nội dung thông tin trên mạng.

PHÚ NGÂN