Chương trình nghệ thuật đặc biệt “Xuân Biên phòng ấm lòng dân bản” năm 2026

Phối cảnh sân khấu của chương trình “Xuân Biên phòng ấm lòng dân bản” năm 2026

Chương trình diễn ra vào tối 31-1, tại xã biên giới Hương Xuân (Hà Tĩnh), được truyền hình trực tiếp trên kênh VTV1, tiếp sóng trên Kênh Truyền hình Quốc phòng Việt Nam và các đài phát thanh - truyền hình địa phương khu vực biên giới.

“Xuân Biên phòng ấm lòng dân bản” là chương trình thường niên giàu ý nghĩa nhân văn, không chỉ mang đến một đêm nghệ thuật đặc sắc mà còn là bản hòa ca xúc động về tình quân - dân nơi tuyến đầu Tổ quốc. Chương trình tái hiện chân thực hình ảnh người lính Biên phòng trong đấu tranh phòng, chống tội phạm, cứu hộ, cứu nạn giữa thiên tai, cũng như những bước chân âm thầm mang hơi ấm mùa xuân đến từng bản làng vùng biên.

Chương trình do Tổng đạo diễn Nguyễn Trung Dũng thực hiện; kịch bản và lời bình của Thượng tá, nhà văn Phạm Vân Anh; chỉ đạo nghệ thuật Đại tá, NSƯT Nguyễn Tuấn Anh và NSƯT Ngọc Cẩm, với sự tham gia của Đoàn Văn công Bộ đội Biên phòng, Nhà hát Nghệ thuật truyền thống tỉnh Hà Tĩnh cùng nhiều ca sĩ, nghệ sĩ nổi tiếng.

Các nghệ sĩ tham gia chương trình

Theo Tổng đạo diễn Nguyễn Trung Dũng, sân khấu năm nay được thiết kế như một bức tranh xuân nơi biên cương, nơi vẻ đẹp văn hóa truyền thống hòa quyện với công nghệ trình diễn hiện đại, tạo dòng chảy cảm xúc mạnh mẽ, khắc họa đậm nét hình ảnh người lính Biên phòng trong kỷ nguyên mới của dân tộc.

Điểm nhấn của chương trình là không gian văn hóa đặc sắc với những làn điệu ví, giặm Hà Tĩnh được làm mới qua hoạt cảnh Mang mùa Xuân về bản, kết hợp các ca khúc hiện đại như Xuân Biên phòng ấm tình quân dân…

Nhiều phóng sự xúc động cũng được giới thiệu, kể về các chuyên án ma túy xuyên quốc gia, những cuộc cứu nạn giữa bão dữ, chiến dịch Quang Trung mang đậm tính nhân văn và tình hữu nghị bền chặt nơi tuyến biên giới Việt - Lào.

Song hành với hoạt động nghệ thuật, chương trình tổ chức trao gần 1.000 suất quà tết, 200 suất học bổng “Nâng bước em tới trường”, 4 căn nhà “Mái ấm biên cương” và 31 con bò giống cho đồng bào vùng biên. Năm 2026, toàn lực lượng Bộ đội Biên phòng dự kiến tặng gần 20.000 suất quà “Xuân Biên phòng”, 3.000 suất học bổng, 500 con bò giống, 200 căn nhà và tổ chức khám, chữa bệnh cho khoảng 15.000 lượt người dân.

VĨNH XUÂN