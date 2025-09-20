6.000 drone trở thành trợ thủ đắc lực của nhà nông

Ngày 19-9, Cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật (Bộ NN-MT) cùng Hiệp hội CropLife Việt Nam đã tổ chức tọa đàm “Đưa drone (thiết bị bay không người lái) trở thành trợ thủ đắc lực của nhà nông”.

Theo ông Đặng Quốc Thắng, Trưởng nhóm Drone (CropLife Việt Nam), drone đã được áp dụng tại nhiều quốc gia và châu lục từ Mỹ, Mỹ Latinh, châu Á đến châu Phi. Tại Việt Nam, drone xuất hiện từ năm 2017-2018, đến nay đang được sử dụng tương đối rộng rãi.

Cục trưởng Cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật Huỳnh Tấn Đạt đánh giá, drone giúp phun thuốc bảo vệ thực vật nhanh, đồng đều, chính xác, đồng thời hỗ trợ tưới nước tiết kiệm và giám sát cây trồng ở vùng sâu, vùng xa. Một thiết bị có thể phục vụ 2.000-3.000ha lúa, hoặc 500-600ha cây ăn trái.

Tham gia tọa đàm, ông Phan Thanh Trung, giám đốc kinh doanh của một công ty chuyên về drone, cho biết, thị trường drone nông nghiệp Việt Nam phát triển rất nhanh trong 3 năm gần đây. Đến đầu năm 2025, số lượng drone nông nghiệp ở Việt Nam đã vượt 6.000 chiếc.

Hiện 70% số drone tập trung ở Tây Nam bộ, khu vực có gần 50% diện tích trồng lúa và cây ăn trái. Tuy nhiên theo ông Nguyễn Quốc Mạnh, Phó Cục trưởng Cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật, việc ứng dụng drone cần phải tuân thủ song song quy định an toàn bay và sử dụng vật tư nông nghiệp.

PHÚC VĂN