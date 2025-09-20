Biệt phái cán bộ chuẩn bị vận hành Trung tâm Tài chính quốc tế tại Đà Nẵng

Ngày 20-9, UBND TP Đà Nẵng cho biết Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng vừa ký kế hoạch biệt phái, phân công nhân lực để triển khai vận hành thử các cơ quan thuộc Trung tâm Tài chính quốc tế Việt Nam đặt tại TP Đà Nẵng.

Toàn cảnh TP Đà Nẵng

Theo đó, việc biệt phái, phân công cán bộ, công chức, viên chức của thành phố nhằm phục vụ cho hoạt động vận hành thử các cơ quan thuộc Trung tâm Tài chính quốc tế Việt Nam tại Đà Nẵng.

Cán bộ, công chức, viên chức được phân công phải có năng lực chuyên môn, kinh nghiệm công tác phù hợp, đảm bảo thực hiện nhiệm vụ hiệu quả các hoạt động ban đầu của Trung tâm.

Cụ thể, phân công ông Hồ Kỳ Minh, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Đà Nẵng chỉ đạo điều hành trực tiếp để vận hành thử các cơ quan thuộc Trung tâm Tài chính quốc tế Việt Nam tại TP Đà Nẵng.

Phân công lãnh đạo một số sở, ban, ngành có liên quan tham gia chỉ đạo và triển khai thực hiện một số nhiệm vụ tại các vị trí việc làm của các cơ quan thuộc Trung tâm Tài chính quốc tế.

Theo kế hoạch, có 7 vị trí, bộ phận dự kiến thuộc Trung tâm Tài chính quốc tế Việt Nam tại TP Đà Nẵng.

Trong đó, nhóm bộ phận chiến lược và tổng hợp, phân công ông Đặng Đình Đức, Phó Giám đốc Sở Tài chính phụ trách và 4 nhân sự công chức, viên chức biệt phái và phân công kiêm nhiệm.

Nhóm pháp chế và tuân thủ: phân công bà Trần Thị Sáu, Trưởng khoa Luật, Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng, phụ trách và 3 nhân sự công chức, viên chức biệt phái và phân công kiêm nhiệm.

Nhóm tiếp nhận thành viên và cấp phép hoạt động: phân công ông Phan Duy Anh, Phó Giám đốc Sở Tài chính phụ trách và 3 nhân sự công chức, viên chức biệt phái.

Nhóm nhân sự, lao động, visa và an sinh xã hội: phân công ông Trần Trung Sơn, Phó Giám đốc Sở Nội vụ phụ trách và 5 nhân sự công chức, viên chức biệt phái và phân công kiêm nhiệm.

Nhóm hạ tầng và công nghệ: phân công ông Lê Sơn Phong, Phó Giám đốc Sở KH-CN phụ trách và 1 nhân sự công chức, viên chức phân công kiêm nhiệm.

Nhóm xúc tiến đầu tư và hợp tác quốc tế: phân công bà Huỳnh Liên Phương, Phó chánh Văn phòng UBND thành phố, phụ trách và 2 nhân sự công chức, viên chức biệt phái.

Nhóm văn phòng, tài chính: phân công ông Nguyễn Thành Trung, Phó chánh Văn phòng UBND thành phố, phụ trách và 2 nhân sự công chức, viên chức biệt phái và phân công kiêm nhiệm.

7 bộ phận có một số công chức, viên chức biệt phái. Đồng thời có công chức, viên chức, nhân sự phân công kiêm nhiệm làm việc tại các cơ quan, đơn vị khác thuộc các cơ quan Trung ương và một số cơ quan, đơn vị có liên quan trên địa bàn TP Đà Nẵng. Trong đó, đáng chú ý có các nhân sự làm tại các ngân hàng thương mại cổ phần, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh khu vực 9, Thẩm phán Tòa án nhân dân khu vực 3, Đại học Đà Nẵng…

XUÂN QUỲNH