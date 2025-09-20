Khánh Hòa khởi công, khánh thành nhiều dự án trọng điểm

* Tại Khu đô thị biển Bình Sơn - Ninh Chử, phường Đông Hải diễn ra lễ khởi công dự án Nhà ở xã hội Hacom Ocean City (NOXH-01) với tổng mức đầu tư hơn 2.800 tỷ đồng, gồm 8 khối chung cư cao tầng với 2.300 căn hộ trên diện tích gần 30ha, phục vụ nhu cầu nhà ở cho khoảng 5.600 cư dân. Dự án dự kiến hoàn thành và bàn giao vào ngày 30-9-2027.

Các đại biểu thực hiện nghi thức khởi công dự án. Ảnh: THẢO ANH

Dự án NOXH-01 góp phần giải quyết nhu cầu nhà ở cho người thu nhập thấp, công nhân và các gia đình chính sách tại tỉnh Khánh Hòa; hiện thực hóa mục tiêu Đề án “Đầu tư xây dựng ít nhất 1 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho người thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021 - 2030” của Chính phủ, đồng thời gắn với Nghị quyết số 01-NQ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Khánh Hòa về mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số giai đoạn 2025 - 2030.

Phối cảnh dự án Nhà ở xã hội Hacom Ocean City. Ảnh: HACOM

* Tại xã Thuận Nam diễn ra Lễ khánh thành công trình Dự án thành phần 1 đoạn nối từ đường cao tốc Bắc - Nam với Quốc lộ 1 thuộc dự án Đường nối từ cao tốc Bắc - Nam với Quốc lộ 1 và Cảng biển tổng hợp Cà Ná. Dự án được đầu tư với chiều dài tuyến khoảng 10,14km (nền đường rộng 34 m, mỗi bên 2 làn xe) đi qua xã Phước Hà và xã Thuận Nam. Tổng mức đầu tư dự án thành phần 1 là hơn 428 tỷ đồng.

Dự án Đường nối từ cao tốc Bắc – Nam với Quốc lộ 1 và Cảng biển tổng hợp Cà Ná được gắn biển Công trình Chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030. Ảnh: QUÝ XUÂN

* Tại xã Anh Dũng diễn ra Lễ khánh thành công trình Hồ chứa nước Sông Than. Công trình được khởi công năm 2018, đến nay đã hoàn thành các hạng mục: Đập chính, bao gồm đập đất (dài hơn 1km) và đập bê tông trọng lực (dài 304m); cao trình thiết kế đỉnh đập hơn 141m. Công trình còn có 2 đập phụ, với tổng chiều dài 417,8m. Công trình có tổng mức đầu tư hơn 1.040 tỷ đồng. Với dung tích 85 triệu m3 nước, hồ chứa nước Sông Than sẽ bảo đảm cấp nước cho sản xuất và sinh hoạt, góp phần nâng cao đời sống người dân vùng dự án, phát triển rừng đầu nguồn, cải thiện tiểu khí hậu, môi trường sinh thái...

HIẾU GIANG