Giá vàng miếng SJC tăng 1 triệu đồng/lượng

Giá vàng trong nước ngày cuối tuần 20-9 quay đầu tăng mạnh, trong đó, giá vàng miếng SJC tái lập mốc 133 triệu đồng/lượng.

Vào lúc 15 giờ 30 phút, giá vàng miếng SJC được Tập đoàn Phú Quý tăng 1,2 triệu đồng chiều mua và 1 triệu đồng chiều bán, niêm yết ở mức 130,5 triệu đồng/lượng mua vào và 133 triệu đồng/lượng bán ra.

Công ty SJC, Bảo Tín Minh Châu và Tập đoàn Doji cũng tăng 1 triệu đồng cả 2 chiều mua và bán, niêm yết ở mức 131 triệu đồng/lượng mua vào và 133 triệu đồng/lượng bán ra.

Giá vàng nhẫn 9999 cũng được điều chỉnh tăng. Công ty SJC tăng 800.000 đồng cả 2 chiều mua và bán so với hôm qua, niêm yết ở mức 126,8 triệu đồng/lượng mua vào và 129,5 triệu đồng/lượng bán ra.

Tập đoàn Phú Quý tăng 600.000 đồng cả 2 chiều mua và bán, báo giá ở mức 126,8 triệu đồng/lượng mua vào và 129,8 triệu đồng/lượng bán ra.

Công ty Bảo Tín Minh Châu cũng tăng 200.000 đồng cả 2 chiều mua và bán, giao dịch ở mức 127 triệu đồng/lượng mua vào và 130 triệu đồng/lượng bán ra.

Trên thị trường vàng thế giới, giá vàng chốt phiên tại New York đêm 19-9 lên 3.684 USD/ounce, tăng 40,5 USD so với phiên trước. Giá vàng chốt phiên cuối tuần tại thị trường châu Á ngày 20-9 (giờ Việt Nam) lên 3.684,9 USD/ounce. Mức giá này sau khi quy đổi tương đương 117,4 triệu đồng/lượng, thấp hơn giá vàng SJC khoảng 15,6 triệu đồng/lượng và thấp hơn giá vàng nhẫn 9999 khoảng 12,1 – 12,6 triệu đồng/lượng.

Giá vàng thế giới quay đầu tăng mạnh sau 2 phiên giảm trước đó, bất chấp đồng USD có xu hướng hồi phục sau cuộc họp của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED). Chỉ số DXY đo sức mạnh đồng USD với 6 đồng tiền chủ chốt khác tăng hơn 0,3%, đóng cửa ở mức 97,65 điểm trong phiên thứ sáu.

Cùng với đó, Quỹ vàng ETF lớn nhất thế giới SPDR Gold Trust mua ròng gần 19 tấn trong phiên ngày thứ sáu, nâng khối lượng nắm giữ lên 994,6 tấn vàng. Như vậy, trong tuần, quỹ này đã mua ròng gần 20 tấn vàng, sau khi bán ròng hơn 7 tấn vàng trong tuần trước cũng góp phần giúp giá vàng tăng trở lại.

