Triển lãm ảnh Người cao tuổi: Không gian hội tụ nghệ thuật, kết nối các thế hệ

Hòa trong không khí của Ngày Quốc tế Người cao tuổi (1-10), Câu lạc bộ Nhiếp ảnh Người cao tuổi TPHCM (thuộc Hội Nhiếp ảnh TPHCM) tổ chức triển lãm ảnh nghệ thuật, trưng bày từ nay đến ngày 5-10, tại trụ sở Hội Nhiếp ảnh TPHCM (122 Sương Nguyệt Anh, phường Bến Thành).

Tác phẩm trưng bày trong triển lãm

Triển lãm quy tụ 17 tác giả là hội viên câu lạc bộ, trưng bày 92 tác phẩm được chọn lọc công phu, phản ánh những góc nhìn đa dạng về thiên nhiên, đất nước, con người và nhịp sống đương đại. Mỗi tác phẩm không chỉ là một khoảnh khắc nghệ thuật chắt lọc từ cuộc sống, mà còn gửi gắm tình yêu quê hương, đất nước, sự gắn bó trọn đời với nghệ thuật nhiếp ảnh của các hội viên cao tuổi.

Điểm nhấn của triển lãm là chương trình vinh danh 10 tác phẩm tiêu biểu của các nghệ sĩ nhiếp ảnh lão thành, nguyên Chủ nhiệm Câu lạc bộ qua các thời kỳ từ năm 1999 đến nay. Đây là sự tri ân sâu sắc đối với những người đã đặt nền móng và dẫn dắt phong trào nhiếp ảnh của câu lạc bộ suốt hơn hai thập niên qua.

Triển lãm tôn vinh những tác phẩm để lại dấu ấn trong làng nhiếp ảnh Việt Nam của các nghệ sĩ tên tuổi như: cố NSNA Trịnh Đình Thu – Chủ nhiệm đầu tiên sáng lập câu lạc bộ, cố NSNA Nguyễn Hữu Cấy, NSNA Triệu Hùng, NSNA Đoàn Công Tính. Những bức ảnh ấy không chỉ mang giá trị nghệ thuật mà còn là chứng nhân lịch sử, lưu giữ ký ức và tâm hồn Việt Nam. Triển lãm là không gian hội tụ nghệ thuật, kết nối giữa các thế hệ.

Với sự dung dị, tinh tế và chiều sâu, các tác phẩm hứa hẹn sẽ mang đến cho người xem những xúc cảm khó quên, khơi dậy niềm tự hào về đất nước và con người Việt Nam. Triển lãm mở cửa tự do, để công chúng, hội viên và những người yêu nghệ thuật đến tham quan, thưởng lãm và giao lưu.

>> Một số hình ảnh được trưng bày trong triển lãm:

THIÊN BÌNH