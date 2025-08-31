100 học sinh của TPHCM biểu diễn nhạc kèn tại phố đi bộ hồ Hoàn Kiếm

Ngày 31-8, nhân kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2-9, đoàn nhạc kèn học sinh Trường THCS Võ Thành Trang (TPHCM) đã có buổi biểu diễn tại khu vực phố đi bộ hồ Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Đây cũng là một trong những hoạt động nghệ thuật cộng đồng nằm trong chương trình triển lãm cấp quốc gia “80 năm Hành trình Độc lập – Tự do – Hạnh phúc”.

Giữa không gian linh thiêng của hồ Hoàn Kiếm – nơi gắn liền với ngàn năm lịch sử Thăng Long – Hà Nội, tiếng kèn đồng vang lên hào sảng và đầy xúc cảm. Các em học sinh đã trình diễn nhiều tiết mục đặc sắc: từ những bản nhạc cách mạng hào hùng như lời tri ân quá khứ, các giai điệu truyền thống và dân ca quen thuộc, đến những tác phẩm trẻ trung, hiện đại, giàu năng lượng.

Đoàn nhạc kèn học sinh Trường THCS Võ Thành Trang biểu diễn trên phố đi bộ hồ Hoàn Kiếm

Một học sinh của trường Võ Thành Trang đang biểu diễn kèn đồng tại phố đi bộ hồ Hoàn Kiếm

Đây là lần đầu tiên 100 học sinh từ TPHCM trong độ tuổi 11–15 đứng trên sân khấu ngoài trời rất lớn ngay trung tâm Thủ đô, trực tiếp biểu diễn cho đông đảo nhân dân và du khách quốc tế. Hoạt động này không chỉ là nghệ thuật, mà còn là sự tưởng nhớ, tri ân đối với những thế hệ cha anh đã hy sinh vì độc lập dân tộc; đồng thời là lời nhắc nhở thế hệ trẻ hôm nay về trách nhiệm gìn giữ và phát huy truyền thống...

Đoàn nhạc kèn học sinh Trường THCS Võ Thành Trang biểu diễn trước Tượng đài Vua Lý Thái Tổ

Đoàn nhạc kèn học sinh Trường THCS Võ Thành Trang biểu diễn trống trên phố đi bộ hồ Hoàn Kiếm



KHÁNH NGUYỄN