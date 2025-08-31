Văn hóa - Giải trí

100 học sinh của TPHCM biểu diễn nhạc kèn tại phố đi bộ hồ Hoàn Kiếm

SGGPO

Ngày 31-8, nhân kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2-9, đoàn nhạc kèn học sinh Trường THCS Võ Thành Trang (TPHCM) đã có buổi biểu diễn tại khu vực phố đi bộ hồ Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Đây cũng là một trong những hoạt động nghệ thuật cộng đồng nằm trong chương trình triển lãm cấp quốc gia “80 năm Hành trình Độc lập – Tự do – Hạnh phúc”.

Giữa không gian linh thiêng của hồ Hoàn Kiếm – nơi gắn liền với ngàn năm lịch sử Thăng Long – Hà Nội, tiếng kèn đồng vang lên hào sảng và đầy xúc cảm. Các em học sinh đã trình diễn nhiều tiết mục đặc sắc: từ những bản nhạc cách mạng hào hùng như lời tri ân quá khứ, các giai điệu truyền thống và dân ca quen thuộc, đến những tác phẩm trẻ trung, hiện đại, giàu năng lượng.

z6963632453900_4facbbb8376de74f06f5479f556a18e0.jpg
Đoàn nhạc kèn học sinh Trường THCS Võ Thành Trang biểu diễn trên phố đi bộ hồ Hoàn Kiếm
z6963632400466_fef20a35f6cc3f5a27dc82ec8f41df4a.jpg
Một học sinh của trường Võ Thành Trang đang biểu diễn kèn đồng tại phố đi bộ hồ Hoàn Kiếm

Đây là lần đầu tiên 100 học sinh từ TPHCM trong độ tuổi 11–15 đứng trên sân khấu ngoài trời rất lớn ngay trung tâm Thủ đô, trực tiếp biểu diễn cho đông đảo nhân dân và du khách quốc tế. Hoạt động này không chỉ là nghệ thuật, mà còn là sự tưởng nhớ, tri ân đối với những thế hệ cha anh đã hy sinh vì độc lập dân tộc; đồng thời là lời nhắc nhở thế hệ trẻ hôm nay về trách nhiệm gìn giữ và phát huy truyền thống...

z6963632471182_3db7ddeb3fea4cfef990cd6b8d0e5a22.jpg
Đoàn nhạc kèn học sinh Trường THCS Võ Thành Trang biểu diễn trước Tượng đài Vua Lý Thái Tổ
z6963632498863_c298a5cc75583aa7e85da5c7174426e1.jpg
z6963632382004_c288547d14b49bc61d8e35e9ef155f53.jpg
Đoàn nhạc kèn học sinh Trường THCS Võ Thành Trang biểu diễn trống trên phố đi bộ hồ Hoàn Kiếm
Tin liên quan
KHÁNH NGUYỄN

Từ khóa

THCS Võ Thành Trang Nhạc cách mạng Hồ Gươm Hào sảng Quốc khánh 2-9 Thăng Long Xúc cảm Lý Thái Tổ Linh thiêng

Tin cùng chuyên mục

中文版 中文版 SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Thể Thao SGGP Thể Thao English Edition English Edition SGGP Epaper SGGP Epaper

© Bản quyền Báo SÀI GÒN GIẢI PHÓNG.

Giấy phép hoạt động Báo in và Báo Điện tử số 305/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 28-8-2023.

Phó Tổng Biên tập Phụ trách: Nguyễn Khắc Văn

Phó Tổng Biên tập : Nguyễn Thành Lợi, Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Văn Trường, Bùi Thị Hồng Sương

Phó Tổng Thư ký tòa soạn: Nguyễn Chiến Dũng

Tòa soạn : 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bàn Cờ, TP.HCM

Điện thoại Báo SGGP: (028) 3.9294.091, 3.9294.092, 3.9294.093, 3.9294.097, 3.9294.098

Điện thoại Tòa soạn Báo Điện tử: (028) 3.9294.069, 3.9294.068

Liên hệ quảng cáo :

08 65 11 22 55 sggponline@sggp.org.vn