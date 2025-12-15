Văn hóa - Giải trí

Đêm nhạc “Hãy yêu nhau đi” lan tỏa giá trị di sản Trịnh Công Sơn

SGGPO

Đêm nhạc Hãy yêu nhau đi đã kêu gọi được hơn 1 tỷ đồng nhằm ủng hộ Quỹ Văn học nghệ thuật Trịnh Công Sơn. Khoản đóng góp sẽ được ban tổ chức dùng để trao quà tết cho hơn 2.500 hộ gia đình miền Trung chịu ảnh hưởng bởi thiên tai.

IMG_0192.jpg
Đêm nhạc “Hãy yêu nhau đi”

Tối 14-12, tại Thủ Thiêm Riverstage, gia đình Trịnh Công Sơn phối hợp cùng Eras Land tổ chức đêm nhạc Hãy yêu nhau đi. Hơn cả một chương trình nghệ thuật, sự kiện trở thành điểm hội tụ nơi âm nhạc, ký ức và tinh thần sẻ chia gặp nhau một cách tự nhiên như triết lý nhân văn mà cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn đã gửi gắm suốt cả cuộc đời sáng tác.

Đạo diễn âm nhạc của Hãy yêu nhau đi là nghệ sĩ Trần Mạnh Tuấn, đạo diễn Tấn Lộc phụ trách dàn dựng sân khấu. Đêm nhạc quy tụ các nghệ sĩ: Lệ Quyên, Đức Tuấn, Quốc Thiên, Tấn Sơn, Uyên Linh, Bùi Lan Hương, Nakatani Akari. Các nghệ sĩ đều chọn lối thể hiện tiết chế, đặt cảm xúc và sự chân thành lên trên kỹ thuật, để mỗi ca khúc vang lên như một lời thủ thỉ về cách sống, cách yêu và cách đối đãi với nhau giữa cuộc đời nhiều biến động.

Tiếng kèn tự sự của nghệ sĩ saxophone Trần Mạnh Tuấn với Một cõi đi về, hay lời ca dạt dào cảm xúc từ Lệ Quyên qua Ướt miDấu chân địa đàng là điểm nhấn của chương trình.

aIMG_0109.jpg
Nghệ sĩ saxophone Trần Mạnh Tuấn
IMG_0126.jpg
Nghệ sĩ Trần Mạnh Tuấn và Quốc Thiên

Bùi Lan Hương chạm đến những tầng cảm xúc mong manh với Hạ trắng, Mưa hồng; Quốc Thiên mang đến nỗi nhớ da diết qua Biển nhớ, Phôi pha; Uyên Linh thể hiện chiều sâu nội tâm qua Như cánh vạc bay, Vết lăn trầm Xin mặt trời ngủ yên.

Nakatani Akari đem lại sắc thái mới mẻ cho Diễm xưa, trong khi Dương Tấn Sơn gửi gắm sự mộc mạc qua Chờ nhìn quê hương sáng chóiCánh đồng hòa bình. Cảm xúc được dâng lên với phần trình diễn của Đức Tuấn qua Xin cho tôi, Huế - Sài Gòn - Hà NộiRừng xanh xanh mãi. Đêm diễn còn có màn kết hợp của Quốc Thiên - Uyên Linh trong Ru đời đi nhé, Tứ ca đặc biệt Đức Tuấn - Tấn Sơn - Bùi Lan Hương - Nakatani Akari trình diễn Hãy yêu nhau đi.

IMG_0196.jpg
Tứ ca đặc biệt
aIMG_0190.jpg
Đức Tuấn
IMG_0166.jpg
Tấn Sơn
QIMG_0140.jpg
﻿Quốc Thiên
IMG_0100.jpg
Bùi Lan Hương
qIMG_0154.jpg
Nakatani Akari

Song song với sân khấu, triển lãm ảnh của nhiếp ảnh gia Dương Minh Long tạo nên chiều sâu đặc biệt cho chương trình. Lần hiếm hoi những kỷ vật của Trịnh Công Sơn, những tấm hình quý giá về ông, những khoảnh khắc đời thường cùng bạn bè, được giới thiệu rộng rãi.

Ảnh chụp Màn hình 2025-12-15 lúc 05.20.37.png
Ảnh chụp Màn hình 2025-12-15 lúc 05.20.41.png
Triển lãm ảnh và những kỷ vật của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn

Bên cạnh nghệ thuật, Hãy yêu nhau đi còn khắc họa trọn vẹn giá trị sống mà Trịnh Công Sơn trân trọng: yêu thương, sẻ chia và hướng về cộng đồng. Ca sĩ Trịnh Vĩnh Trinh - đại diện gia đình, cho hay đối với cố nhạc sĩ âm nhạc chỉ thật sự có ý nghĩa khi giúp con người xích lại gần nhau và hoạt động gây quỹ tại đêm nhạc là cách tiếp nối tinh thần ấy.

Tại đêm nhạc, đại diện ban tổ chức công bố số tiền hơn 1 tỷ đồng ủng hộ vào Quỹ Văn học nghệ thuật Trịnh Công Sơn từ các tổ chức, cá nhân… Khoản đóng góp này sẽ được sử dụng để phối hợp cùng chính quyền địa phương trao quà tết cho hơn 2.500 hộ gia đình tại miền Trung chịu ảnh hưởng bởi thiên tai, gồm tiền mặt và các nhu yếu phẩm thiết yếu.

“Đây là sự sẻ chia của những tấm lòng từ TPHCM cũng là lời động viên tinh thần, gửi đến những hoàn cảnh khó khăn sự ấm áp và niềm tin vào một mùa xuân đang đến gần”, ca sĩ Trịnh Vĩnh Trinh chia sẻ.

Bà Nguyễn Hương, Tổng Giám đốc Eras Land, bày tỏ: “Chúng tôi tin rằng, âm nhạc có khả năng chữa lành và khơi dậy lòng nhân ái. Đồng hành cùng đêm nhạc là cơ hội để chúng tôi góp phần gieo những giá trị tử tế, những điều thật sự có ích cho cộng đồng”.

aIMG_0202.jpg
Ca sĩ Trịnh Vĩnh Trinh
aIMG_0208.jpg
Bà Nguyễn Hương, Tổng Giám đốc Eras Land chia sẻ
TIỂU TÂN

