102 phim Việt Nam và quốc tế chiếu miễn phí tại Liên hoan Phim châu Á Đà Nẵng

Chiều 3-6, tại Hà Nội, Ban tổ chức Liên hoan Phim châu Á Đà Nẵng lần thứ IV (DANAFF IV) công bố 102 bộ phim tham gia liên hoan, đánh dấu mùa tổ chức có quy mô lớn nhất kể từ khi sự kiện ra đời.

Ban tổ chức Liên hoan Phim châu Á Đà Nẵng lần thứ IV họp báo tại Hà Nội. Ảnh: SONG HÀ

Với khẩu hiệu “Nhịp cầu từ châu Á ra thế giới”, DANAFF IV sẽ diễn ra từ ngày 28-6 đến 4-7 tại Đà Nẵng, với khoảng 200 suất chiếu miễn phí dành cho người yêu điện ảnh.

Điểm nhấn của DANAFF IV là các chương trình phim đa dạng. Ở hạng mục Phim châu Á dự thi, nổi bật có Quán Kỳ Nam của đạo diễn Leon Le, Tình thân xa lạ của đạo diễn Singapore Anthony Chen, Nguồn nhân lực của đạo diễn Thái Lan Nawapol Thamrongrattanarit hay Giữa tro tàn sự sống của Nhật Bản.

Hạng mục Phim Việt Nam dự thi giới thiệu nhiều bộ phim được khán giả quan tâm như Mưa đỏ, Mang mẹ đi bỏ, Ốc mượn hồn, Cục vàng của ngoại và Tài, tác phẩm đầu tay của Mai Tài Phến trên cương vị đạo diễn. Trong phần Tiêu điểm điện ảnh Hoa Kỳ, khán giả được xem Casablanca, Bố già, 2001: Chuyến du hành không gian, Giải cứu binh nhì Ryan và Kẻ du mục...

Nhiều tác phẩm tiêu biểu trong hành trình 40 năm đổi mới của điện ảnh Việt Nam cũng được chiếu miễn phí cho khán giả như Tướng về hưu, Mùa len trâu, Dòng máu anh hùng, Chơi vơi hay Cánh đồng bất tận... Lần đầu tiên, DANAFF tổ chức ngày kết nối điện ảnh với sự tham gia của hơn 20 đơn vị mua phim quốc tế, mở rộng cơ hội hợp tác và phát hành phim Việt ra thế giới.

Nhiều nghệ sĩ, nhà làm phim trong nước và quốc tế tham dự họp báo. Ảnh: SONG HÀ

Phát biểu tại họp báo, Thứ trưởng Bộ VH-TT-DL Tạ Quang Đông đánh giá cao sự phát triển của DANAFF. Thứ trưởng Tạ Quang Đông cho rằng, liên hoan phim đã từng bước khẳng định vị thế là một sự kiện điện ảnh uy tín của Việt Nam và khu vực, trở thành diễn đàn quan trọng để giới thiệu các tác phẩm có giá trị, thúc đẩy giao lưu sáng tạo và tăng cường hợp tác quốc tế trong lĩnh vực điện ảnh.

Trailer giới thiệu về DANAFF IV. BTC cung cấp

Phát biểu về định hướng phát triển của liên hoan phim, TS Ngô Phương Lan, Giám đốc Liên hoan phim cho biết, DANAFF IV không chỉ hướng tới việc tôn vinh các tác phẩm xuất sắc mà còn từng bước trở thành nền tảng kết nối nghề nghiệp, đào tạo tài năng và thúc đẩy hợp tác quốc tế.

Theo đại diện UBND TP Đà Nẵng, việc tổ chức DANAFF IV góp phần hiện thực hóa mục tiêu xây dựng TP Đà Nẵng trở thành trung tâm văn hóa, du lịch, sự kiện và công nghiệp sáng tạo của khu vực. Thành phố kỳ vọng thông qua điện ảnh sẽ quảng bá hình ảnh một TP Đà Nẵng năng động, hiện đại, thân thiện, giàu bản sắc, đồng thời mở ra những cơ hội hợp tác mới trong sản xuất phim, phát hành và phát triển du lịch điện ảnh.

DANAFF IV sẽ tổ chức các hội thảo chuyên đề, lớp học chuyên sâu, chương trình ươm mầm tài năng và kết nối ngành công nghiệp điện ảnh...

VĨNH XUÂN