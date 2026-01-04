11 ô tô va chạm liên hoàn trên cao tốc La Sơn – Túy Loan

Xã hội

Ngày 4-1, một vụ tai nạn giao thông liên hoàn giữa 11 xe ô tô xảy ra trên cao tốc La Sơn – Túy Loan, đoạn qua TP Đà Nẵng khiến nhiều phương tiện hư hỏng.

Hiện trường vụ tai nạn
Hiện trường vụ tai nạn

Trước đó, khoảng 16 giờ 15 cùng ngày, các phương tiện đang lưu thông trên cao tốc La Sơn - Túy Loan theo hướng từ TP Huế vào TP Đà Nẵng. Khi đến Km42 (đoạn La Sơn - Hòa Liên), qua địa bàn phường Hải Vân thì xảy ra va chạm liên hoàn giữa 11 xe.

Thông tin ban đầu, thời điểm trên, 1 xe tải lưu thông theo hướng Bắc - Nam khi đến vị trí trên đã phanh gấp, khiến 9 xe ô tô con và 1 xe tải nhỏ phía sau không xử lý kịp, dẫn đến va chạm liên hoàn.

Vụ tai nạn không gây thương vong về người, tuy nhiên các phương tiện đều bị hư hỏng phần đầu và đuôi, giao thông qua khu vực ùn ứ.

Vụ tai nạn khiến nhiều phương tiện hư hỏng nặng
Giao thông qua khu vực ùn ứ

Lực lượng chức năng đã nhanh chóng có mặt, tổ chức phân luồng giao thông, điều tra nguyên nhân vụ việc.

