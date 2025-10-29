Giải cứu 5 người trong vụ tai nạn trên cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi

Sáng 29-10, Công an TP Đà Nẵng cho biết lực lượng chức năng vừa giải cứu thành công 5 người trong vụ tai nạn giao thông xảy ra trên tuyến cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi.

Hiện trường vụ tai nạn

Vụ việc xảy ra lúc 1 giờ sáng cùng ngày, tại Km09 trên cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi. Nhận tin báo, lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH (Công an TP Đà Nẵng) đã huy động xe chuyên dụng và nhiều cán bộ, chiến sĩ khẩn trương đến hiện trường.

Tại hiện trường, lực lượng chức năng phát hiện 4 hành khách bị thương, không thể tự di chuyển, và 1 tài xế bị mắc kẹt trong cabin xe khách do phần đầu xe bị biến dạng. Lực lượng cứu nạn đã đưa 4 hành khách ra ngoài an toàn, đồng thời sử dụng thiết bị banh thủy lực để nâng phần cabin, giải cứu tài xế và bàn giao cho lực lượng y tế.

Vụ tai nạn khiến 4 người bị thương được đưa đi cấp cứu kịp thời, 1 người khác bị thương nhẹ.

Nguyên nhân vụ tai nạn đang được cơ quan công an điều tra, làm rõ.

PHẠM NGA