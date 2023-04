11 tỉnh có số người chết vì tai nạn giao thông tăng trên 20%

Ủy ban An toàn giao thông quốc gia cho biết, trong quý 1, cả nước có 16 địa phương có số người chết do tai nạn giao thông tăng so với cùng kỳ 2022, trong đó 11 tỉnh tăng trên 20%.