12 giờ căng thẳng nối lại đôi tay cho người bệnh

Bệnh viện Chợ Rẫy (TPHCM) vừa nối lại đôi tay cho người đàn ông ngụ tỉnh Đồng Tháp sau 12 giờ phẫu thuật với 3 ê-kíp cùng tham gia.

Ngày 6-11, Bệnh viện Chợ Rẫy cho biết vừa điều trị thành công ca bệnh bị đứt lìa bàn tay. Tai nạn xảy ra khi người này ẩu đả với hàng xóm.

Theo đó, khoảng 23 giờ ngày 16-10, anh P.T.C. (40 tuổi, tỉnh Đồng Tháp) được chuyển đến khoa Cấp cứu trong tình trạng sốc mất máu nặng, đa chấn thương. Bệnh nhân có vết chém ở ngực, lưng, bàn tay trái đứt lìa hoàn toàn, bàn tay phải đứt gần lìa.

Ngay lập tức, Bệnh viện Chợ Rẫy kích hoạt quy trình báo động đỏ, huy động bác sĩ của khoa Cấp cứu, khoa Chấn thương chỉnh hình, khoa Gây mê hồi sức phối hợp xử trí. Sau khi được truyền máu và ổn định huyết động, bệnh nhân được chuyển thẳng vào phòng phẫu thuật.

Ca phẫu thuật kéo dài suốt 12 giờ để nối lại 2 bàn tay

Theo BS CK1 Trần Phước Bình, khoa Chấn thương chỉnh hình, ca phẫu thuật kéo dài trong 12 giờ với 3 ê-kíp cùng tham gia.

Ê-kíp đầu tiên tiến hành xử lý ban đầu, làm sạch, cố định xương và chuẩn bị cho vi phẫu. Đến rạng sáng, 2 ê-kíp vi phẫu thực hiện nối mạch máu, thần kinh và gân cho 2 bàn tay.

Quá trình xử trí bàn tay trái gặp trở ngại do bàn tay đứt lìa hoàn toàn, tổn thương phức tạp, tình trạng huyết động chưa ổn định. Có thời điểm, ê-kíp phải mở lại vết mổ để tái nối mạch máu.

Đến 13 giờ hôm sau, ca phẫu thuật mới kết thúc. Sau thời gian điều trị và tập vật lý trị liệu, bệnh nhân được xuất viện, 2 bàn tay đều “sống” tốt.

Bệnh nhân được nối lại 2 bàn tay và hồi phục, xuất viện

Theo các bác sĩ, trong tình huống bị tai nạn đứt lìa chi thể, nạn nhân cần được cầm máu vết thương. Phần chi đứt lìa phải bảo quản đúng cách bằng băng sạch đặt trong túi nilon kín, rồi cho túi vào thùng nước đá (không ngâm trực tiếp). Sau đó, nhanh chóng chuyển nạn nhân đến bệnh viện để xử trí kịp thời.

GIAO LINH