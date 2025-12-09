Cục Thuế đẩy mạnh công tác tập huấn nhằm hỗ trợ người nộp thuế

Sáng 9-12, tại Hà Nội, Cục Thuế (Bộ Tài chính) tổ chức hội nghị theo hình thức trực tiếp và trực tuyến cơ quan thuế toàn quốc về tập huấn các tính năng của ứng dụng eTax Mobile và triển khai ứng dụng Chatbot hỗ trợ người nộp thuế.

Giảm thời gian và thủ tục cho người nộp thuế

Tại hội nghị, một nội dung được tập huấn trao đổi, làm rõ đó là hướng dẫn sử dụng công cụ trợ lý ảo (Chatbot) tích hợp trên eTax Mobile. Đây là tính năng mới được ngành thuế phát triển và triển khai trong thực tiễn góp phần tiếp tục hiện thực hóa mục tiêu của ngành Thuế là lấy người nộp thuế làm trung tâm phục vụ, hỗ trợ kịp thời, và hiệu quả.

Theo ông Mai Sơn, Phó Cục trưởng Cục Thuế, trải qua gần 4 năm vận hành, đến nay, ứng dụng đã được nâng cấp và hoàn thiện mạnh mẽ theo hướng “một cửa - một điểm chạm”. Ngành thuế đã tích hợp thành công đăng nhập qua VNeID cùng đầy đủ các chức năng thiết yếu như: đăng ký thuế; kê khai; nộp thuế (bao gồm cả nộp thay); tra cứu nghĩa vụ; đăng ký, điều chỉnh thông tin hóa đơn điện tử hay tra cứu và phản hồi thông tin hộ kinh doanh... Những cải tiến này giúp người nộp thuế thực hiện nghĩa vụ nộp thuế một cách thuận tiện nhất.

Ông Mai Sơn, Phó Cục trưởng Cục Thuế phát biểu tại hội nghị. Ảnh: CỤC THUẾ

Thống kê của Cục Thuế cho thấy, từ tháng 3-2022 đến nay, có hơn 13 triệu lượt tải và cài đặt ứng dụng eTax Mobile, hệ thống đã tiếp nhận và xử lý hơn 17 triệu giao dịch nộp thuế với tổng số tiền nộp ngân sách hơn 2,65 triệu tỷ đồng.

Tính riêng trong năm 2025, số lượng đăng ký mới đạt trên 7 triệu lượt, gấp 1,2 lần tổng số lượng của cả 3 năm trước cộng lại. Số lượng giao dịch đạt 13,3 triệu, cao gấp 3,4 lần tổng giao dịch các năm trước. Số tiền nộp đạt xấp xỉ 18.000 tỷ đồng, cao gấp 2 lần so với giai đoạn trước.

Với xu thế công nghệ 4.0 và khối lượng dữ liệu ngày càng lớn, nhu cầu được hỗ trợ, giải đáp của người nộp thuế ngày càng cao và đòi hỏi sự tức thời. Với bản nâng cấp eTax Mobile ngày 6-12-2025, ngành thuế đã tiến thêm một bước quan trọng là đưa AI vào hỗ trợ người nộp thuế, gắn với dữ liệu ngành thuế và tích hợp ngay trên eTax Mobile.

Đây là công cụ hỗ trợ “hỏi - đáp nhanh” theo ngôn ngữ tự nhiên, hoạt động 24/7, giúp người nộp thuế tra cứu nợ thuế, thông tin cưỡng chế, tình trạng xuất cảnh... một cách thuận tiện nhất. Đồng thời, ứng dụng cung cấp các tiện ích hiện đại như chuyển đổi giọng nói thành văn bản và ngược lại, cho phép đánh giá câu trả lời để hệ thống liên tục học hỏi và hoàn thiện.

“Đây là cơ sở rất quan trọng để cơ quan thuế tiếp nhận thêm các thông tin nhằm nâng cao, liên tục cải tiến chất lượng phục vụ theo đúng phương châm của ngành là lấy người nộp thuế làm trung tâm phục vụ”, Phó Cục trưởng Cục Thuế Mai Sơn chia sẻ.

Ba nội dung trọng tâm

Để việc triển khai đạt hiệu quả thực chất, lãnh đạo ngành thuế đề nghị các đơn vị quán triệt và thực hiện tốt 3 nội dung trọng tâm để hỗ trợ người nộp thuế.

Thứ nhất, eTax Mobile và Chatbot là “kênh phục vụ trực tuyến 24/7” của cơ quan thuế đối với cá nhân, hộ kinh doanh, vì vậy mỗi công chức thuế phải nắm chắc tính năng, nắm chắc thao tác, nắm chắc nghiệp vụ cốt lõi để hướng dẫn đúng, giải đáp nhanh, tránh tình trạng mỗi nơi hiểu một kiểu, hướng dẫn một cách.

Các đại biểu tham dự hội nghị tập huấn theo hình thức trực tiếp. Ảnh: CỤC THUẾ

Các đơn vị thuế trong cả nước cần đẩy mạnh tuyên truyền đa kênh để người nộp thuế biết và sử dụng. Thay vì phải đến cơ quan thuế hay gọi điện chờ đợi, người nộp thuế có thể hỏi Chatbot bất cứ lúc nào để biết mình nợ bao nhiêu, có bị tạm hoãn xuất cảnh hay không.

Thứ hai, lấy người nộp thuế làm trung tâm và lấy dữ liệu làm nền tảng. Đây là nội dung rất quan trọng vì theo Cục Thuế đó là vấn đề “chuẩn hóa dữ liệu”. Công nghệ dù hiện đại đến đâu, AI dù thông minh đến mấy thì “nguyên liệu” đầu vào vẫn là dữ liệu. Do đó, Cục Thuế yêu cầu các đơn vị thuế tỉnh, thành phố và thuế cơ sở phải tiếp tục lắng nghe phản hồi từ thực tiễn, coi việc rà soát, chuẩn hóa dữ liệu của người nộp thuế là nhiệm vụ thường xuyên.

Thứ ba, tổ chức phối hợp “đúng vai - đúng việc - đúng đầu mối” khi triển khai Chatbot và nâng cấp eTax Mobile. Theo kế hoạch triển khai, Chatbot được tích hợp như một tính năng trong eTax Mobile và được cài đặt, quản trị, vận hành tập trung; đồng thời các đơn vị liên quan phối hợp tập huấn, hỗ trợ, giải đáp vướng mắc và định kỳ huấn luyện, nâng cấp.

Do đó, Cục Thuế đề nghị các đơn vị thuế tỉnh, thành phố, thuế cơ sở cử đầu mối để kịp thời tổng hợp phản ánh theo đúng nhóm, nếu vướng nghiệp vụ hoặc vướng kỹ thuật thì các nhóm phải đưa ra giải pháp để xử lý nhanh, đảm bảo nhu cầu xử lý thông tin và hoạt động của các ứng dụng phải được vận hành thông suốt.

LƯU THỦY