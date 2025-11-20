Cục Thuế ký kết hợp tác với BIDV, hỗ trợ hộ kinh doanh chuyển đổi sang thuế kê khai

Ngày 20-11, tại Hà Nội, Cục Thuế (Bộ Tài chính) và Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) đã ký kết thỏa thuận hợp tác hỗ trợ hộ kinh doanh chuyển đổi từ thuế khoán sang thuế kê khai, thông qua việc ra mắt ứng dụng MyShop Pro.

Phát biểu tại lễ ký kết, ông Mai Sơn, Phó Cục trưởng Cục Thuế cho biết, trước yêu cầu về hiện đại hóa quản lý thuế trong tình hình mới, BIDV đã thể hiện rõ vai trò là ngân hàng tiên phong khi cung cấp các giải pháp công nghệ tài chính hiện đại, nhiều tiện ích như ứng dụng số tích hợp tiện ích nộp thuế mọi lúc mọi nơi và đặc biệt là nền tảng hỗ trợ quản lý bán hàng toàn diện tiên phong trên thị trường và phát hành hóa đơn điện tử, cùng chương trình ưu đãi hỗ trợ cho hộ kinh doanh trong năm 2025.

Bên cạnh đó, BIDV còn tích cực phối hợp cùng ngành thuế tổ chức các chương trình truyền thông, hỗ trợ trực tiếp cho người nộp thuế ngay tại cơ sở. Đây chính là minh chứng rõ nét cho vai trò “người đồng hành” của BIDV trong công cuộc chuyển đổi phương thức quản lý thuế và hiện đại hóa công tác thu ngân sách nhà nước.

Đại diện Cục Thuế và BIDV tại lễ ký kết. Ảnh: BIDV

Việc chuyển đổi sang thuế kê khai không chỉ là xu thế tất yếu mà còn là bước đi quan trọng nhằm kiến tạo môi trường tài chính - kinh doanh công bằng, minh bạch và hiện đại; tạo điều kiện để hộ kinh doanh minh bạch doanh thu, thuận lợi hơn trong việc triển khai các thủ tục vay vốn, mở rộng quy mô và nâng cao uy tín trên thị trường.

Trong khi đó, ông Lê Ngọc Lâm, Tổng Giám đốc BIDV, cho biết BIDV đã chuẩn bị đầy đủ nguồn lực, từ nền tảng công nghệ, đội ngũ nhân sự đến hệ sinh thái sản phẩm, dịch vụ đầy đủ. Tất cả được cung cấp với chi phí hợp lý, đi kèm các chính sách ưu đãi của BIDV đối với các hộ kinh doanh.

MyShop Pro là ứng dụng cung cấp giải pháp quản lý bán hàng toàn diện dành cho tiểu thương và hộ kinh doanh được BIDV ra mắt nhằm hưởng ứng chiến dịch “60 ngày cao điểm chuyển đổi mô hình từ thuế khoán sang kê khai đối với hộ kinh doanh” do Cục Thuế phát động, trong khuôn khổ đề án “Chuyển đổi mô hình và phương pháp quản lý thuế đối với hộ kinh doanh khi xóa bỏ thuế khoán”.

Được tích hợp ngay trên ứng dụng ngân hàng số BIDV SmartBanking, giải pháp MyShop Pro là nền tảng “quản lý mọi thứ trong một ứng dụng ngân hàng”.

Trên điện thoại, hộ kinh doanh có thể thực hiện được nhiều công việc như: quản lý danh mục sản phẩm, đơn hàng, thu - chi và dòng tiền theo thời gian thực; tạo hóa đơn điện tử, sử dụng chữ ký số, lưu trữ đầy đủ dữ liệu bán hàng; tổng hợp doanh thu theo ngày/tháng/quý với báo cáo trực quan, sinh động và phục vụ kê khai thuế; kết nối và quản lý Loa thanh toán trực tiếp trong ứng dụng...

LƯU THỦY